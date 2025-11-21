Cần Thơ: Mâu thuẫn ở quán hải sản, một bảo vệ bị đâm tử vong

Ngày 21.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự Dương Thành Lập (29 tuổi, ở P.An Bình, TP.Cần Thơ), để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, Lập và anh M.H.K (18 tuổi, ở P.Tân An, TP.Cần Thơ) cùng là nhân viên của một công ty bảo vệ, được công ty phân công làm việc tại một quán hải sản ở P.Tân An (TP.Cần Thơ).

Xô xát giữa hai bảo vệ tại quán hải sản ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Khoảng 15 giờ 55 ngày 20.11, trong lúc làm việc tại quán, giữa Lập và K. xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc lao vào nhau, Lập dùng dao đâm nhiều nhát khiến K. bị thương ở cổ, nách trái và bên hông sườn trái.

Ngay sau đó, nạn nhân được những người xung quanh đưa đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu, nhưng do vết thương nặng, anh K. đã tử vong vào sáng 21.11.

Theo thông tin từ phía quán hải sản, Lập và anh K. được phân công trực tại quán gần đây. Lập làm việc được khoảng 3 tuần; K. làm được 2 tháng. Trước ngày xảy ra vụ việc xô xát, giữa hai người không có biểu hiện mâu thuẫn.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đang điều tra, xử lý vụ giết người nói trên.