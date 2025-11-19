Bắt 3 cán bộ thú y liên quan vụ bán thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi ở chợ

Sáng 19.11, tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 cán bộ thú y liên quan vụ phát hiện hàng trăm ký thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi tại chợ trên địa bàn, để điều tra hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".

Thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi đã được cán bộ thú y đóng dấu kiểm dịch để chuẩn bị đưa ra chợ Vĩnh Viễn, Cần Thơ bán cho người tiêu dùng ẢNH: CACC

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Phan Ngọc Toại (48 tuổi, ở xã Xà Phiên, TP.Cần Thơ; chuyên viên Trạm Chăn nuôi - Thú y khu vực XIII, Chi cục Chăn nuôi - Thú y TP.Cần Thơ); Lê Quốc Nhiên (46 tuổi, ở xã Vĩnh Viễn, TP.Cần Thơ; nhân viên Thú y kiểm soát giết mổ); Phạm Hồng Phúc (45 tuổi, ngụ xã Vĩnh Viễn, TP.Cần Thơ; viên chức Trạm Chăn nuôi - Thú y khu vực XIII, Chi cục Chăn nuôi - Thú y TP.Cần Thơ).

Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ tống đạt các quyết định tố tụng đối với Phạm Hồng Phúc ẢNH: CACC

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 15.10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Cần Thơ phối hợp các đơn vị liên quan, kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (xã Vĩnh Viễn, TP.Cần Thơ). Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 con heo đã được giết mổ, đóng dấu kiểm dịch đang chuẩn bị vận chuyển ra chợ Vĩnh Viễn bán, với tổng trọng lượng 120 kg).

Kiểm tra nhanh mẫu thịt heo đã giết mổ trên cho kết quả dương tính với dịch tả heo châu Phi. Qua làm việc với những người liên quan, đoàn kiểm tra xác định heo của bà T.H.C - người đang bán thịt heo tại chợ Vĩnh Viễn; đồng thời lấy mẫu giám định tại sạp thịt heo của bà C. ở chợ Vĩnh Viễn.

Lực lượng chức năng thực hiện giám định đối với số thịt heo của 2 sạp thịt tại chợ Vĩnh Viễn. Kết quả, có 10/12 mẫu dương tính với dịch tả heo châu Phi ẢNH: CACC

Đoàn kiểm tra đã thu mẫu, thực hiện giám định đối với số thịt heo nóng, thịt heo ướp lạnh của 2 sạp thịt tại chợ Vĩnh Viễn. Kết quả, có 10/12 mẫu dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Cần Thơ đã phối hợp cơ quan chức năng tiêu hủy hơn 840 kg thịt heo nhiễm bệnh.

Công an TP.Cần Thơ khuyến cáo, người dân khi phát hiện heo chết nghi ngờ do nhiễm bệnh, phải báo ngay cho cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất, không được giết mổ hay tiêu thụ, tránh làm lây lan dịch bệnh, để bảo vệ sức khỏe chính mình và người tiêu dùng.