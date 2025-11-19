Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt 3 cán bộ thú y liên quan vụ bán thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi ở chợ

Đình Tuyển
Đình Tuyển
19/11/2025 08:45 GMT+7

Liên quan vụ phát hiện hàng trăm ký thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi bán ở chợ, Công an TP.Cần Thơ vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 cán bộ thú y.

Sáng 19.11, tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 cán bộ thú y liên quan vụ phát hiện hàng trăm ký thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi tại chợ trên địa bàn, để điều tra hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".

Vụ bán thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi ở chợ: Bắt 3 cán bộ thú y - Ảnh 1.

Thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi đã được cán bộ thú y đóng dấu kiểm dịch để chuẩn bị đưa ra chợ Vĩnh Viễn, Cần Thơ bán cho người tiêu dùng

ẢNH: CACC

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Phan Ngọc Toại (48 tuổi, ở xã Xà Phiên, TP.Cần Thơ; chuyên viên Trạm Chăn nuôi - Thú y khu vực XIII, Chi cục Chăn nuôi - Thú y TP.Cần Thơ); Lê Quốc Nhiên (46 tuổi, ở xã Vĩnh Viễn, TP.Cần Thơ; nhân viên Thú y kiểm soát giết mổ); Phạm Hồng Phúc (45 tuổi, ngụ xã Vĩnh Viễn, TP.Cần Thơ; viên chức Trạm Chăn nuôi - Thú y khu vực XIII, Chi cục Chăn nuôi - Thú y TP.Cần Thơ).

Vụ bán thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi ở chợ: Bắt 3 cán bộ thú y - Ảnh 2.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ tống đạt các quyết định tố tụng đối với Phạm Hồng Phúc

ẢNH: CACC

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 15.10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Cần Thơ phối hợp các đơn vị liên quan, kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (xã Vĩnh Viễn, TP.Cần Thơ). Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 con heo đã được giết mổ, đóng dấu kiểm dịch đang chuẩn bị vận chuyển ra chợ Vĩnh Viễn bán, với tổng trọng lượng 120 kg).

Kiểm tra nhanh mẫu thịt heo đã giết mổ trên cho kết quả dương tính với dịch tả heo châu Phi. Qua làm việc với những người liên quan, đoàn kiểm tra xác định heo của bà T.H.C - người đang bán thịt heo tại chợ Vĩnh Viễn; đồng thời lấy mẫu giám định tại sạp thịt heo của bà C. ở chợ Vĩnh Viễn.

Vụ bán thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi ở chợ: Bắt 3 cán bộ thú y - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng thực hiện giám định đối với số thịt heo của 2 sạp thịt tại chợ Vĩnh Viễn. Kết quả, có 10/12 mẫu dương tính với dịch tả heo châu Phi

ẢNH: CACC

Đoàn kiểm tra đã thu mẫu, thực hiện giám định đối với số thịt heo nóng, thịt heo ướp lạnh của 2 sạp thịt tại chợ Vĩnh Viễn. Kết quả, có 10/12 mẫu dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Cần Thơ đã phối hợp cơ quan chức năng tiêu hủy hơn 840 kg thịt heo nhiễm bệnh.

Công an TP.Cần Thơ khuyến cáo, người dân khi phát hiện heo chết nghi ngờ do nhiễm bệnh, phải báo ngay cho cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất, không được giết mổ hay tiêu thụ, tránh làm lây lan dịch bệnh, để bảo vệ sức khỏe chính mình và người tiêu dùng.

Tin liên quan

Cần Thơ: Phát hiện hàng trăm ký thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi tại chợ

Cần Thơ: Phát hiện hàng trăm ký thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi tại chợ

Công an TP.Cần Thơ vừa phát hiện hàng trăm ký thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi được đóng dấu kiểm dịch và bày bán trên sạp tại chợ Vĩnh Viễn (xã Vĩnh Viễn, TP.Cần Thơ).

Khám phá thêm chủ đề

dịch tả heo châu Phi cần thơ Kiểm dịch bán thịt nhiễm dịch tả Bắt cán bộ thú y
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận