Bị đâm tử vong do tấn công nhầm nhóm đối thủ

Ngày 13.10, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM) đã hoàn tất hồ sơ vụ án mạng xảy ra tại một quán nhậu ở ấp 78, xã Tân Vĩnh Lộc, khiến một người tử vong. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan.

Khu vực xảy ra vụ án mạng ẢNH: CTV

Theo điều tra, tối 4.10, nhóm của V.H.A (20 tuổi, ở xã Bình Lợi) và nhóm của N.T.G (16 tuổi, ở xã Bình Lợi) cùng nhậu tại quán nhậu ở đường An Hạ, ấp 78, xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ), TP.HCM.

Đến 22 giờ cùng ngày, nhóm V.H.A tính tiền đi về thì N.T.G ra lấy xe máy của bạn nổ máy và nẹt pô.

Khi đi khỏi quán nhậu, Kh. nói Th. (người của nhóm V.H.A) là có người nẹt pô vào mặt và kêu cả nhóm quay lại để nói chuyện.

Sau đó, nhóm của V.H.A quay lại quán và gọi thêm 8 người khác để hỗ trợ.

Khi đến nơi, nhóm của V.H.A xông vào đánh nhóm N.T.G. Bị đánh nên nhóm N.T.G nhảy xuống sông An Hạ chạy trốn. Thấy vậy, nhóm của V.H.A tiếp tục lấy xe máy chạy vòng qua bên kia sông để đuổi đánh.

Thời điểm này, N.T.T (18 tuổi, ở xã Tân Vĩnh Lộc) cùng 5 người khác đang ngồi nhậu ở quán gần đó. Thấy đánh nhau, nhóm N.T.T ra xem và hỏi nhóm N.T.G có chuyện gì.

Khi nhóm V.H.A vừa chạy tới nghĩ N.T.T là đồng bọn của đối thủ nên lao vào đánh. Lúc này, N.T.T rút dao đâm V.H.A gục xuống đường. V.H.A được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã nhanh chóng phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tổ chức truy bắt những người có liên quan.

Đến ngày 5.10, tất cả các đối tượng có liên quan đã được công an đưa về làm rõ.

Tại trụ sở công an, bước đầu N.T.T khai nhận mang dao theo trong người với mục đích để phòng thân và đã rút dao đâm V.H.A dẫn đến tử vong. Hồ sơ vụ án đã được công an xã hoàn tất, chuyển cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra theo quy định.

Những người có liên quan đã được công an đưa về làm rõ ẢNH: CTV

Vụ án mạng này là lời cảnh báo về những mâu thuẫn nhỏ nhặt có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt thời điểm cuối năm, ngày cuối tuần khi các cuộc tụ tập, nhậu nhẹt gia tăng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, kiểm soát hành vi, tránh lạm dụng rượu bia dẫn đến những vụ việc đáng tiếc, ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và cộng đồng.