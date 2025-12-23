Sở Công thương Vĩnh Long đề nghị dời trụ sở về tỉnh Trà Vinh cũ

Ngày 23.12, Sở Công thương Vĩnh Long đã có tờ trình UBND tỉnh về việc xin chủ trương đặt trụ sở tại khu vực Trà Vinh (cũ).

Sở Công thương Vĩnh Long muốn dời trụ sở về Trà Vinh (cũ) để tránh lãng phí và phát huy tiềm năng Ảnh: Nam Long

Theo ông Phạm Hoàng Minh, Phó giám đốc Sở Công thương Vĩnh Long, qua khảo sát thực tế, các tòa nhà hành chính tại khu vực Trà Vinh cũ (bao gồm trụ sở Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và một số trụ sở khác....) vừa được xây dựng xong, phương tiện làm việc, tiện nghi khá hiện đại, mới đưa vào khai thác gần đây, đáp ứng đầy đủ yêu cầu bố trí chỗ làm việc cho các cơ quan hành chính. Các công trình này được đảm bảo chất lượng, quy mô phù hợp để bố trí các phòng chuyên môn, khu vực tiếp dân, phòng họp chuyên môn và làm việc với doanh nghiệp. Việc sử dụng các trụ sở hiện hữu này sẽ giúp tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng mới, sử dụng hiệu quả tài sản công.

Hiện các tòa nhà hành chính này có nguy cơ bị bỏ trống và sẽ xuống cấp nếu không được sử dụng kịp thời, dẫn đến lãng phí nguồn lực đầu tư khá lớn của nhà nước. Việc đặt trụ sở của Sở Công thương về khu vực Trà Vinh cũ để sử dụng sẽ bảo trì, bảo dưỡng công trình, khai thác tối đa công năng của các tòa nhà hành chính, tiết kiệm và khai thác hiệu quả, tránh lãng phí do xuống cấp.

Sở Tài chính Vĩnh Long cũng có đề xuất di dời trụ sở Sở NN-MT tỉnh này về Bến Tre (cũ) Ảnh: Nam Long

Theo lãnh đạo Sở Công thương, việc đặt trụ sở Sở Công thương tại Trà Vinh cũ cũng sẽ tạo ra cơ hội khai thác tối đa tiềm năng tương đồng về lĩnh vực công thương của hai khu vực Bến Tre và Trà Vinh, vốn đóng góp lớn vào tổng GRDP của tỉnh sau hợp nhất, đồng thời sẽ đóng vai trò trung tâm điều phối vùng ven biển, tạo trục liên kết mạnh mẽ giữa khu vực nội địa Vĩnh Long với các khu vực kinh tế biển, cảng biển tại Trà Vinh và Bến Tre cũ, tăng cường thu hút đầu tư.

Trước đó, Sở Tài chính Vĩnh Long cũng có tờ trình về việc đặt trụ sở Sở NN-MT ở Bến Tre (cũ) và trụ sở Sở Dân tộc và Tôn giáo tại Trà Vinh (cũ).

Liên quan đến vấn đề này, chiều nay (23.12), UBND tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức cuộc họp với nhiều sở, ngành về việc sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.