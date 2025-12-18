Đề xuất di dời Sở NN-MT Vĩnh Long về trụ sở Tỉnh ủy Bến Tre cũ

Ngày 18.12, tin từ Sở Tài chính Vĩnh Long cho biết, ông Tiêu Văn Sơn, Phó giám đốc sở này, vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc rà soát, đề xuất phương án sử dụng một số trụ sở làm việc có diện tích lớn tại khu vực tỉnh Bến Tre và Trà Vinh (cũ).

Trụ sở UBND tỉnh Bến Tre (cũ) Ảnh: Nam Long

Qua rà soát, trụ sở Tỉnh ủy, HĐND, UBND Bến Tre (cũ) hiện nằm trên 3 thửa đất tại địa chỉ số 5 và 7, đường Cách Mạng Tháng Tám, P.An Hội, Vĩnh Long. Diện tích đất khoảng 37.716 m2; diện tích nhà khoảng 20.431 m2. Hiện tại, phần lớn trụ sở để trống, do đã dời về trụ sở mới. Với quy mô trên, có thể bố trí chỗ làm việc cho khoảng 500 người.

Trụ sở 15 tầng (6 sở của tỉnh Bến Tre cũ) tại số 126A Nguyễn Thị Định, P.Phú Tân, Vĩnh Long có diện tích đất 13.250 m2; diện tích sàn nhà 22.791 m2. Tổng diện tích nhà làm việc khoảng 8.315 m2; tổng số cán bộ làm việc tại tòa nhà theo thiết kế khoảng 613 người.

Qua rà soát tình hình biên chế của các sở ngành thì Sở NN-MT là cơ quan có số lượng biên chế công chức, viên chức được giao lớn nhất, với khoảng 2.274 người. Trong đó, công chức là 492 người của Văn phòng sở và 9 Chi cục trực thuộc; 1.782 viên chức của 5 Chi cục và 8 đơn vị sự nghiệp.

Sở Tài chính đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh bố trí toàn bộ khuôn viên đất, nhà làm việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Bến Tre (cũ) hoặc trụ sở 15 tầng tại P.Phú Tân, Bến Tre cho Sở NN-MT làm trụ sở làm việc Văn phòng sở và 9 Chi cục trực thuộc.

Ngoài ra, Sở Tài chính kiến nghị bố trí trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh cũ (số 16, đường 19 tháng 5, P.Trà Vinh, Vĩnh Long) có diện tích đất 2.186 m2, diện tích nhà 2.958 m2 (được xây dựng bố trí cho 50 biên chế) đang được để trống cho Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long (hiện có 42 biên chế) để làm trụ sở làm việc.