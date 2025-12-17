Truy tìm ô tô liên quan vụ cụ bà bị cán tử vong gần cầu Mỹ Thuận

Đến hơn 15 giờ 30 ngày 17.12, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang phối hợp các đội nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an P.Tân Ngãi điều tra, truy tìm xe ô tô liên quan vụ cụ bà bị cán tử vong tại chỗ gần cầu Mỹ Thuận.

Lực lượng chức năng đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một cụ bà tử vong ẢNH: NAM LONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, ông Đ.H.H.S (74 tuổi, ở xã An Hữu, Đồng Tháp, trước đây là xã Hòa Hưng, H.Cái Bè, Tiền Giang) chạy xe máy BS 63L1-0116 chở bà V.T.B.T (73 tuổi, ở cùng địa chỉ trên) lưu thông trên QL1, hướng đi cầu Mỹ Thuận.

Khi đến đoạn thuộc P.Tân Ngãi, Vĩnh Long, xe máy của ông S. bất ngờ ngã ra đường, khiến bà T. bị xe ô tô chạy cùng chiều (nghi vấn ô tô tải) cán tử vong tại chỗ. Ô tô này sau đó rời khỏi hiện trường. Ông S. bị xây xát nhẹ, xe máy hư hỏng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận lời trình bày của nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Lực lượng công an đang trích xuất camera an ninh, tiếp tục xác minh xe ô tô có liên quan vụ tai nạn.