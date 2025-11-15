Lần thứ 2 Viện KSND tối cao tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin vụ nữ sinh tử vong

Ngày 15.11, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Viện KSND tối cao vừa có quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn, Vĩnh Long (cũ).



Liên quan vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long do tai nạn giao thông, Viện KSND tối cao vừa có quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm do Công an tỉnh Vĩnh Long chưa cung cấp tài liệu chứng cứ Ảnh: Nam Long

Theo thông báo đến gia đình bà Nguyễn Thị Hiền (44 tuổi, ở ấp Bang Chang, xã Trà Côn, Vĩnh Long - trước đây là xã Trà Côn, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) và các luật sư của Viện KSND tối cao, ngày 7.11, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao có công văn gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc đang giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả.

Cụ thể, do thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết nhưng với những tài liệu đã thu thập được đến nay chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Do vậy, ngày 13.11, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ban hành quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn, Vĩnh Long (cũ) để chờ kết quả nêu trên.

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Viện KSND tối cao tạm đình chỉ lần 2

Bà Hiền làm việc với cơ quan công an Ảnh: Nam Long

Đây là lần thứ 2 Viện KSND tối cao ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm do các cơ quan tư pháp của Vĩnh Long chưa cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc đang được Viện KSND tối cao giải quyết.

Gia đình bà Hiền cho biết, đang mong mỏi cơ quan có thẩm quyền sớm đưa ra kết luận chính thức, khách quan và đúng pháp luật về vụ việc trên.

Vụ án nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 29.9, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao ban hành quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, do thời hạn xác minh giải quyết nguồn tin đã hết, nhưng chưa nhận được tài liệu do Viện KSND khu vực 4 (Vĩnh Long) cung cấp, theo yêu cầu của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao.

Sau khi Viện KSND khu vực 4 (Vĩnh Long) cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ban hành quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên để tiếp tục xác minh giải quyết.

Viện KSND từng tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm với lý do tương tự Ảnh: Nam Long

Ngày 13.10, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao có quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" tại Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn, Vĩnh Long (cũ) vì đã nhận được tài liệu, chứng cứ của Viện KSND khu vực 4.

Trước đó, sau khi kết thúc điều tra vụ tai nạn giao thông khiến em Nguyễn Ngọc Bảo Tr. (14 tuổi, ở ấp Bang Chang) tử vong, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn (cũ) ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do chủ yếu là em Tr. (người bị xem là có lỗi trong vụ tai nạn giao thông - PV) đã tử vong.

Không đồng ý với quyết định trên, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, cha ruột của em Tr.) nhiều lần làm đơn khiếu nại gửi Viện KSND H.Trà Ôn và Viện KSND tỉnh Vĩnh Long (cũ), nhưng các đơn khiếu nại đều bị bác.

Ông Phúc dùng súng bắn tài xế Trung ảnh: cắt từ clip

Ngày 28.4, ông Phúc đã đến nhà tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, ở ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, Vĩnh Long - trước đây là xã Tam Ngãi, H.Cầu Kè, Trà Vinh), người có liên quan vụ tai nạn khiến con gái ông Phúc tử vong, dùng súng bắn vào đầu tài xế Trung rồi ông Phúc tự sát. Sau sự việc, ông Phúc tử vong, tài xế Trung bị thương nặng và hiện được điều trị tại nhà.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án giết người để điều tra. Ngày 30.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự kể trên vì ông Phúc đã tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong, Bộ Công an và Viện KSND tối cao đã vào cuộc thẩm tra toàn bộ hồ sơ và làm việc với những người có liên quan vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến bé Tr. tử vong Ảnh: Nam Long

Ngày 7.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, xảy ra ngày 4.9.2024 tại Km 08, tỉnh lộ 901 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Vĩnh Long (trước đây là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, H.Trà Ôn, Vĩnh Long).

Ngày 26.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can Trung, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Điều tra ban đầu xác định, Trung là tài xế điều khiển xe tải BS 84C - 102.77 vượt ô tô bán tải BS 61C - 567.14 đang dừng ở lề phải. Trung lái xe lấn sang trái đường tỉnh 901 (đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Vĩnh Long) là nguyên nhân chính gây tai nạn khiến em Tr. tử vong.

Hiện tại, tài xế Trung bị mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, do mất trí mức độ trung bình; tỷ lệ thương tật đến 90%.