Trao bằng tốt nghiệp và kết nối việc làm cho 1.140 tân kỹ sư, thạc sĩ

Sáng 15.11, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2025 và ngày hội việc làm với 18 công ty, doanh nghiệp tham gia.

PGS-TS Phan Anh Cang, Phó hiệu trưởng VLUTE, phát biểu tại lễ tốt nghiệp ảnh: nam long

Nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho tân thạc sĩ ảnh: nam long

Trong đợt tốt nghiệp này, trường có 1.058 học viên, sinh viên chính quy, 47 sinh viên hệ vừa làm vừa học và 35 tân thạc sĩ ở 27 ngành được công nhận hoàn thành chương trình đào tạo. Trong đó có 31 sinh viên đạt loại xuất sắc, 132 sinh viên loại giỏi, 512 sinh viên đạt loại khá; Đặc biệt, có 20 sinh viên chương trình kỹ sư làm việc tại Nhật Bản hoàn thành xuất sắc khóa học, tiếp tục khẳng định hướng đi chiến lược của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao phục vụ thị trường lao động quốc tế.

Các tân kỹ sư, cử nhân có kết quả xuất sắc được khen thưởng ảnh: nam long

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Phan Anh Cang, Phó hiệu trưởng VLUTE, nhấn mạnh, lễ tốt nghiệp không chỉ là thành quả mà còn là khởi đầu cho một hành trình nghề nghiệp rộng mở. Nhà trường tự hào khi tiếp tục cung cấp cho xã hội đội ngũ nhân lực kỹ thuật chất lượng cao – những người có tri thức, bản lĩnh, kỹ năng và đặc biệt là tinh thần đổi mới sáng tạo. Nhà trường tin rằng các tân cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ hôm nay sẽ tiếp tục mang theo giá trị cốt lõi, khát vọng - trí tuệ - đổi mới - trách nhiệm - bền vững để góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Các doanh nghiệp trao học bổng cho các tân kỹ sư làm việc tại Nhật Bản ảnh: nam long

Song song với lễ trao bằng tốt nghiệp, VLUTE đã tổ chức ngày hội việc làm ngay tại khuôn viên trường với sự tham gia của 18 doanh nghiệp, công ty trong và ngoài tỉnh và đa dạng các lĩnh vực từ khoa học công nghệ, đến kinh tế xã hội... Đây là hoạt động thường niên nhằm tạo cầu nối trực tiếp giữa người học và thị trường lao động. Tại sự kiện, doanh nghiệp giới thiệu hàng trăm vị trí việc làm, chương trình thực tập, cơ hội đào tạo nghề nghiệp nâng cao và tuyển dụng kỹ sư đi Nhật Bản. Sinh viên và tân kỹ sư có cơ hội phỏng vấn trực tiếp, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng và tiếp cận xu hướng nghề nghiệp thực tế của từng ngành.