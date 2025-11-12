Phẫu đoạn nhũ, nạo hạch nách điều trị ung thư cho 2 bệnh nhân

Ngày 12.11, theo thông tin từ Khoa Ung bướu, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, bệnh viện này vừa thực hiện thành công 2 ca phẫu thuật đoạn nhũ, nạo hạch nách cho bệnh nhân ung thư vú, qua đó làm chủ kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị ung thư ngay tại địa phương.

Trước đó, 2 bệnh nhân nữ L.T.N (62 tuổi) và N.T.T (68 tuổi, cùng ở Vĩnh Long) đến khám tại bệnh viện với khối u vú trái kéo dài. Sau quá trình thăm khám, thực hiện xét nghiệm và sinh thiết, các bác sĩ chẩn đoán ung thư vú và chỉ định can thiệp phẫu thuật đoạn nhũ kèm nạo hạch nách.

Các ca mổ được ê kíp thực hiện trong thời gian hơn 1 giờ, đảm bảo lấy trọn tổn thương, an toàn vùng hạch nách, hạn chế xâm lấn. Sau phẫu thuật, vết mổ lành tốt, đảm bảo thẩm mỹ và 2 bệnh nhân đều hồi phục tốt, sớm được xuất viện.

Nữ bệnh nhân hồi phục sau ca phẫu thuật Ảnh: Nam Long

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Hoàng Vinh, Phụ trách Khoa Ung bướu - Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, phẫu thuật đoạn nhũ kết hợp nạo hạch nách là một trong những kỹ thuật điều trị nền tảng nhưng có yêu cầu chuyên môn cao, thường chỉ thực hiện tại các bệnh viện tuyến cuối. Được sự hỗ trợ từ các đơn vị đầu ngành như Bệnh viện K và Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long đã tiếp cận, nắm vững và làm chủ quy trình này, đảm bảo kỹ thuật an toàn, hiệu quả theo đúng phác đồ.

Bên cạnh đó, bệnh viện đã và đang hoàn thiện mô hình điều trị ung thư theo chuỗi khép kín, từ tầm soát - chẩn đoán - phẫu thuật - hóa trị - xạ trị - chăm sóc hỗ trợ.

Hiện tại, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long đang triển khai hiệu quả các phương pháp điều trị như phẫu thuật ung thư vú, tuyến giáp, mô mềm; hóa trị các bệnh lý ung thư; điều trị miễn dịch và thuốc nhắm trúng đích; xạ trị các loại ung thư và kết hợp hóa xạ trị đồng thời.