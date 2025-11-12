Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ: Ăn tỏi sống mỗi ngày có ngăn ngừa được ung thư?

Lê Cầm
Lê Cầm
12/11/2025 05:01 GMT+7

Có ý kiến cho rằng ăn tỏi sống mỗi ngày có thể giúp ngăn ngừa ung thư. Liệu điều này có đúng không, khi nhiều người xem tỏi như một 'vị thuốc' tự nhiên chống lại bệnh tật và sử dụng hằng ngày.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Hoàng Bích Uyên, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết, một số nghiên cứu đối chứng quy mô lớn tại Trung Quốc cho thấy, những người ăn tỏi sống ít nhất 2 lần mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư phổi thấp hơn đáng kể. Hiệu quả bảo vệ này được ghi nhận ở cả người hút thuốc lẫn người không hút thuốc.

Tương tự, nghiên cứu dân số tại miền đông Trung Quốc cũng ghi nhận việc ăn tỏi sống thường xuyên (từ 2 lần/tuần trở lên) có thể giúp giảm nguy cơ ung thư gan, đặc biệt ở nhóm không nhiễm viêm gan B.

Ngoài ra, một số phân tích tổng hợp và đánh giá hệ thống cho thấy, việc tiêu thụ nhiều tỏi (dù sống hay nấu chín) có liên quan đến nguy cơ ung thư dạ dày và đại trực tràng thấp hơn. Tuy nhiên, các kết quả này chưa nhất quán và có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố thiết kế nghiên cứu, chế độ ăn uống và đặc điểm dân số. 

Bác sĩ: Ăn tỏi sống mỗi ngày có ngăn ngừa được ung thư không? - Ảnh 1.

Cần thêm nhiều nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn và nghiêm ngặt hơn để xác nhận mối liên hệ giữa ăn tỏi sống và phòng ngừa ung thư

ẢNH: LÊ CẦM

Cơ chế ngừa ung thư của tỏi sống 

Theo các nghiên cứu, các hợp chất chứa lưu huỳnh trong tỏi (như allicin, DADS, DATS) được cho là có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, thúc đẩy quá trình chết tế bào theo chương trình (apoptosis) và điều hòa chuyển hóa các chất có thể gây ung thư.

Tuy vậy, phần lớn bằng chứng hiện nay đến từ các nghiên cứu quan sát vốn không thể chứng minh mối quan hệ nhân quả. Kết quả còn khác nhau tùy loại ung thư, thói quen ăn uống và cách chế biến tỏi. Một số nghiên cứu không ghi nhận tác dụng rõ rệt, trong khi các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên còn hạn chế về số lượng.

Bác sĩ Uyên cho rằng, các nghiên cứu hiện có cho thấy việc ăn tỏi sống thường xuyên có thể liên quan đến việc giảm nguy cơ một số bệnh ung thư, đặc biệt ở nhóm có thói quen sử dụng nhiều tỏi. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng thuyết phục rằng ăn tỏi sống hằng ngày có thể ngăn ngừa ung thư. Cần thêm nhiều nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn và nghiêm ngặt hơn để xác nhận mối liên hệ này.

Tin liên quan

10 tác hại có thể xảy ra nếu ăn tỏi sống quá nhiều

10 tác hại có thể xảy ra nếu ăn tỏi sống quá nhiều

Tỏi rất tốt cho sức khỏe, nhưng khi dùng nên kiểm soát số lượng vì nếu ăn quá nhiều có thể hại nhiều hơn lợi, theo boldsky.

8 lợi ích tuyệt vời của việc ăn tỏi sống hằng ngày

Ăn tỏi sống khi bụng đói có an toàn cho sức khỏe?

Khám phá thêm chủ đề

ăn tỏi sống ung thư tỏi sống ung thư dạ dày ung thư đại trực tràng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận