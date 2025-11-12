Bác sĩ: Ăn tỏi sống mỗi ngày có ngăn ngừa được ung thư?

Bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Hoàng Bích Uyên, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết, một số nghiên cứu đối chứng quy mô lớn tại Trung Quốc cho thấy, những người ăn tỏi sống ít nhất 2 lần mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư phổi thấp hơn đáng kể. Hiệu quả bảo vệ này được ghi nhận ở cả người hút thuốc lẫn người không hút thuốc.

Tương tự, nghiên cứu dân số tại miền đông Trung Quốc cũng ghi nhận việc ăn tỏi sống thường xuyên (từ 2 lần/tuần trở lên) có thể giúp giảm nguy cơ ung thư gan, đặc biệt ở nhóm không nhiễm viêm gan B.

Ngoài ra, một số phân tích tổng hợp và đánh giá hệ thống cho thấy, việc tiêu thụ nhiều tỏi (dù sống hay nấu chín) có liên quan đến nguy cơ ung thư dạ dày và đại trực tràng thấp hơn. Tuy nhiên, các kết quả này chưa nhất quán và có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố thiết kế nghiên cứu, chế độ ăn uống và đặc điểm dân số.

Cần thêm nhiều nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn và nghiêm ngặt hơn để xác nhận mối liên hệ giữa ăn tỏi sống và phòng ngừa ung thư ẢNH: LÊ CẦM

Cơ chế ngừa ung thư của tỏi sống

Theo các nghiên cứu, các hợp chất chứa lưu huỳnh trong tỏi (như allicin, DADS, DATS) được cho là có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, thúc đẩy quá trình chết tế bào theo chương trình (apoptosis) và điều hòa chuyển hóa các chất có thể gây ung thư.

Tuy vậy, phần lớn bằng chứng hiện nay đến từ các nghiên cứu quan sát vốn không thể chứng minh mối quan hệ nhân quả. Kết quả còn khác nhau tùy loại ung thư, thói quen ăn uống và cách chế biến tỏi. Một số nghiên cứu không ghi nhận tác dụng rõ rệt, trong khi các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên còn hạn chế về số lượng.

Bác sĩ Uyên cho rằng, các nghiên cứu hiện có cho thấy việc ăn tỏi sống thường xuyên có thể liên quan đến việc giảm nguy cơ một số bệnh ung thư, đặc biệt ở nhóm có thói quen sử dụng nhiều tỏi. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng thuyết phục rằng ăn tỏi sống hằng ngày có thể ngăn ngừa ung thư. Cần thêm nhiều nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn và nghiêm ngặt hơn để xác nhận mối liên hệ này.