Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thông tin về thuốc chống ung thư do Nga sản xuất được lưu hành tại Việt Nam

Liên Châu
Liên Châu
11/11/2025 19:22 GMT+7

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam (đợt 57) cho 14 vắc xin, sinh phẩm, trong đó có thuốc chứa hoạt chất pembrolizumab, trị ung thư, do Nga sản xuất.

Trước thông tin về thuốc có hoạt chất pembrolizumab do Nga sản xuất vừa được cấp phép tại Việt Nam, một chuyên gia của Cục Quản lý dược cho biết, pembrolizumab thuộc nhóm kháng thể đơn dòng, không phải thuốc mới. Loại thuốc này có cơ chế giống sản phẩm gốc, điều trị một số ung thư.

Thông tin về thuốc chống ung thư do Nga sản xuất được lưu hành tại Việt Nam - Ảnh 1.

Các thuốc điều trị ung thư cần được chỉ định phù hợp với tình trạng người bệnh

ẢNH: TƯ LIỆU VIỆN UNG THƯ QUỐC GIA

"Sản phẩm tương tự này dựa trên sinh phẩm tham chiếu gốc của hãng MSD (Mỹ), đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam từ năm 2017 và đang được sử dụng điều trị cho bệnh nhân ung thư". 

Cục Quản lý dược cho biết, Việt Nam có 99 loại thuốc điều trị ung thư đang lưu hành. Các cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký thuốc có trách nhiệm: sản xuất, cung cấp thuốc vào Việt Nam theo đúng các hồ sơ, tài liệu đã đăng ký với Bộ Y tế và phải in hoặc dán số đăng ký được Bộ Y tế Việt Nam cấp lên nhãn thuốc. 

Nếu có bất cứ thay đổi gì trong quá trình lưu hành thuốc ở nước sở tại và ở Việt Nam phải báo cáo ngay cho Cục Quản lý dược, Bộ Y tế Việt Nam. 

Cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký thuốc có trách nhiệm phối hợp với các cơ sở điều trị, cơ sở y tế dự phòng để thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về thuốc kê đơn, theo dõi an toàn, hiệu quả, tác dụng không mong muốn của thuốc trên người Việt Nam và tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Theo Viện Ung thư quốc gia, pembrolizumab mang lại lợi ích điều trị, và cũng đi kèm một số tác dụng phụ, trong đó có liên quan đến phản ứng miễn dịch quá mức. 

Các tác dụng phụ có thể gặp: mệt mỏi, phát ban, viêm niêm mạc, đau khớp, khó thở. Một số trường hợp hiếm gặp có thể phát triển các phản ứng tự miễn, đòi hỏi phải theo dõi sát sao và can thiệp kịp thời.

Tin liên quan

Thuốc ung thư mới sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán

Thuốc ung thư mới sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán

Trong số các hồ sơ đề xuất bổ sung thuốc vào danh mục bảo hiểm y tế chi trả, thuốc ung thư đứng đầu về số lượng.

Bộ Y tế thông tin về 'thuốc ung thư Avastin gây mất thị lực cho người bệnh'

Khám phá thêm chủ đề

Cục quản lý dược Viện Ung thư quốc gia nga ung thư Miễn dịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận