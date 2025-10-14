Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Ứng dụng AI chẩn đoán ung thư phổi

Nam Sơn
Nam Sơn
14/10/2025 08:39 GMT+7

Tại Việt Nam, ung thư phổi hiện đứng thứ 3 về tỷ lệ mắc và thứ 2 về tử vong do ung thư.

GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết công nghệ AI chẩn đoán hình ảnh, thuốc điều trị đích dựa trên đột biến gien, liệu pháp miễn dịch và rất nhiều phương pháp khác mở ra hy vọng sống cho những bệnh nhân từng bị xem là "vô vọng".

Ngành y tế Việt Nam (VN) đang triển khai đồng bộ 4 định hướng trọng tâm: ưu tiên hàng đầu cho y tế dự phòng, sàng lọc và phát hiện sớm ung thư phổi tại cộng đồng, với trọng tâm là nhóm nguy cơ cao như người hút thuốc lá, người làm việc trong môi trường độc hại, người sống tại các đô thị lớn ô nhiễm; thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, sinh học phân tử, y học tế bào, gien và miễn dịch để cá thể hóa điều trị, gia tăng tỷ lệ sống, giảm độc tính điều trị và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh; đầu tư cho phát triển nhân lực tinh hoa, bác sĩ, nhà nghiên cứu, kỹ thuật viên và điều dưỡng có tầm vóc quốc tế, thông qua các chương trình hợp tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và nghiên cứu lâm sàng song phương, đa phương; thiết lập hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe liên thông, công bằng, nhân văn, bảo đảm người dân ở mọi vùng miền, không phân biệt địa lý hay điều kiện kinh tế, đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.

Ứng dụng AI chẩn đoán ung thư phổi giúp tăng cường khả năng phát hiện bệnh - Ảnh 1.

ẢNH: THẾ ANH

Là đơn vị tiên phong tại VN ứng dụng AI chẩn đoán ung thư phổi, PGS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đã phối hợp với Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội phát triển phần mềm AI hỗ trợ chẩn đoán ung thư phổi (ảnh).

Điểm đặc biệt của phần mềm này là khả năng phân tích đồng thời 3 loại hình ảnh chính: Trên ảnh CT lồng ngực, phần mềm tự động phát hiện các nốt bất thường, vùng nghi ngờ ung thư, giúp bác sĩ định hướng nhanh hơn trong quá trình đọc phim. Trên ảnh nội soi phế quản, hệ thống nhận diện tổn thương trong lòng phế quản, kể cả ở vị trí khó quan sát, đồng thời gợi ý vị trí cần sinh thiết. Trên ảnh mô bệnh học, phần mềm hỗ trợ phân loại tế bào, giúp xác định loại ung thư phổi (như ung thư biểu mô tuyến, biểu mô vảy…) với độ chính xác cao.

Kết quả nghiên cứu và thử nghiệm cho thấy ứng dụng hoạt động hiệu quả, giúp bác sĩ phát hiện tổn thương nhanh hơn, chính xác hơn và giảm bớt gánh nặng công việc. Đây cũng là lần đầu tiên tại VN phát triển ứng dụng AI đồng bộ trên cả 3 loại hình ảnh chẩn đoán ung thư phổi.

