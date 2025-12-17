Tai nạn hy hữu: Xe lu mất thắng, tông người phụ nữ tử vong

Ngày 17.12, Công an xã Bình Tân cho biết đang phối hợp lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ vụ tai nạn hy hữu trên đường liên xã (đoạn qua thôn Long Hưng 2, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai) khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 16.12, tài xế T.T.T (19 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe lu trên đường liên xã, theo hướng từ xã Bình Tân đi xã Tân Hưng.

Trong lúc xe đang dừng ở đoạn qua thôn Long Hưng 2, xã Bình Tân thì bất ngờ bị mất thắng, di chuyển xuống dốc, tông vào bà H.T.L (75 tuổi, ở xã Bình Tân), đang đi bộ trên lề đường bên phải, sau đó tiếp tục va căn nhà của người dân bên đường mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến 1 người phụ nữ tử vong ẢNH: C.T.V

Vụ tai nạn hy hữu đã khiến bà H.T.L tử vong sau đó. Một số tài sản trước nhà bà H.T.L bị xe lu cán qua gây hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn hy hữu xe lu tông người phụ nữ tử vong đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.