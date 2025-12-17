Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hỗn chiến tại quán nhậu khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương

Trần Hiếu
Trần Hiếu
17/12/2025 11:32 GMT+7

Hỗn chiến tại quán nhậu xảy ra rạng sáng 17.12 tại quán BBQ Ok Zui (P.Diên Hồng, Gia Lai) khiến một người tử vong, hai người khác bị thương. Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương truy bắt các nghi phạm liên quan.

Theo báo cáo nhanh của Công an P.Diên Hồng, vụ hỗn chiến tại quán nhậu BBQ Ok Zui xảy ra khoảng 4 giờ ngày 17.12. Thời điểm này, hai người đàn ông mang theo dao và mã tấu bất ngờ xông vào quán, tấn công một nhóm thực khách đang ăn uống, khiến nhiều người bị thương.

Vụ hỗn chiến khiến anh M.V.H (18 tuổi, ở P.Hội Phú, Gia Lai) bị đâm trọng thương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Bệnh viện xác định anh H. tử vong lúc 4 giờ 15 ngày 17.12 trong tình trạng ngưng tim, đồng tử không còn phản xạ ánh sáng.

Hỗn chiến tại quán nhậu, 3 người thương vong - Ảnh 1.

Quán ăn BBQ Ok Zui - nơi xảy ra vụ việc

ẢNH: TRẦN HIẾU

Ngoài anh H., hỗn chiến tại quán nhậu nói trên còn khiến hai người khác bị thương gồm N.H.T.H (28 tuổi, ở đường Hùng Vương, P.Pleiku) bị thương vùng lưng, mông, đùi trái và bàn tay trái; N.T.T.N (18 tuổi, ở đường Hùng Vương, P.Pleiku) bị thương ở chân trái và mạn sườn trái.

Qua trích xuất camera an ninh và lấy lời khai những người liên quan, cơ quan điều tra xác định hai nghi phạm gây ra hỗn chiến là anh em ruột gồm P.V.T (30 tuổi) và P.V.H (24 tuổi, cùng ở làng Jut 1, xã Ia Hrung, Gia Lai). Sau khi gây án, cả hai đã rời khỏi nơi cư trú.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân hỗn chiến tại quán nhậu xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu. Theo đó, nhóm của T. và nhóm của anh M.V.H ngồi ở hai bàn khác nhau trong quán BBQ Ok Zui. Trong lúc ăn uống, hai bên xảy ra cãi vã, dẫn đến việc nhóm của T. sử dụng hung khí tấn công nhóm của H.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương xác minh, truy bắt các nghi phạm trong vụ hỗn chiến để xử lý.

Tin liên quan

Vụ hỗn chiến ở Hải Phòng: Khởi tố 10 bị can

Vụ hỗn chiến ở Hải Phòng: Khởi tố 10 bị can

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng sử dụng hung khí, gây ra vụ hỗn chiến trên địa bàn P.Hòa Bình, TP.Hải Phòng.

Khám phá thêm chủ đề

Gia Lai hỗn chiến tử vong hỗn chiến tại quán nhậu mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận