Hỗn chiến tại quán nhậu khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương

Theo báo cáo nhanh của Công an P.Diên Hồng, vụ hỗn chiến tại quán nhậu BBQ Ok Zui xảy ra khoảng 4 giờ ngày 17.12. Thời điểm này, hai người đàn ông mang theo dao và mã tấu bất ngờ xông vào quán, tấn công một nhóm thực khách đang ăn uống, khiến nhiều người bị thương.

Vụ hỗn chiến khiến anh M.V.H (18 tuổi, ở P.Hội Phú, Gia Lai) bị đâm trọng thương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Bệnh viện xác định anh H. tử vong lúc 4 giờ 15 ngày 17.12 trong tình trạng ngưng tim, đồng tử không còn phản xạ ánh sáng.

Quán ăn BBQ Ok Zui - nơi xảy ra vụ việc ẢNH: TRẦN HIẾU

Ngoài anh H., hỗn chiến tại quán nhậu nói trên còn khiến hai người khác bị thương gồm N.H.T.H (28 tuổi, ở đường Hùng Vương, P.Pleiku) bị thương vùng lưng, mông, đùi trái và bàn tay trái; N.T.T.N (18 tuổi, ở đường Hùng Vương, P.Pleiku) bị thương ở chân trái và mạn sườn trái.

Qua trích xuất camera an ninh và lấy lời khai những người liên quan, cơ quan điều tra xác định hai nghi phạm gây ra hỗn chiến là anh em ruột gồm P.V.T (30 tuổi) và P.V.H (24 tuổi, cùng ở làng Jut 1, xã Ia Hrung, Gia Lai). Sau khi gây án, cả hai đã rời khỏi nơi cư trú.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân hỗn chiến tại quán nhậu xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu. Theo đó, nhóm của T. và nhóm của anh M.V.H ngồi ở hai bàn khác nhau trong quán BBQ Ok Zui. Trong lúc ăn uống, hai bên xảy ra cãi vã, dẫn đến việc nhóm của T. sử dụng hung khí tấn công nhóm của H.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương xác minh, truy bắt các nghi phạm trong vụ hỗn chiến để xử lý.