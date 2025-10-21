Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vụ hỗn chiến ở Hải Phòng: Khởi tố 10 bị can

Lã Nghĩa Hiếu
21/10/2025 19:52 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng sử dụng hung khí, gây ra vụ hỗn chiến trên địa bàn P.Hòa Bình, TP.Hải Phòng.

Ngày 21.10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đến vụ hỗn chiến có sử dụng hung khí xảy ra trên địa bàn P.Hòa Bình.

Nhóm đối tượng gây ra vụ hỗn chiến ở Hải Phòng

Trước đó, tối 29.9, tại khu vực đường 359, tổ dân phố Thắng Lợi, P.Hòa Bình, một nhóm thanh niên mang theo tuýp sắt, dao và gậy tụ tập đánh nhau, gây mất an ninh trật tự

Nhận được tin báo, Công an P.Hòa Bình nhanh chóng xác định được 10 đối tượng có liên quan và vận động các nghi phạm ra đầu thú.

Đến nay, 10 thanh niên tham gia vụ việc đã đến cơ quan công an đầu thú, gồm: Nguyễn Văn Quang (22 tuổi), Trịnh Thế Vĩ (21 tuổi), Đỗ Xuân Bách (22 tuổi), Nguyễn Mạnh Huy Tùng (23 tuổi), Nguyễn Hà Minh S. (16 tuổi), Đoàn Minh T. (17 tuổi), Lã Trung Hiếu (23 tuổi), Cao Xuân Lộc (20 tuổi), Vũ Nhật Linh (23 tuổi) và Phạm Tiến Hiếu (22 tuổi). Các đối tượng trên trú tại P.Thủy Nguyên và P.Bạch Đằng, TP.Hải Phòng.

Lực lượng công an cũng đã thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm cùng 6 xe mô tô các đối tượng sử dụng trong vụ việc. Căn cứ chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 10 đối tượng trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

hỗn chiến Hung khí Hải Phòng
Bình luận (0)

