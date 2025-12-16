3 ngày nữa, Gia Lai khởi công loạt dự án tổng vốn 56.616 tỉ đồng

Ngày 16.12, UBND tỉnh Gia Lai cho biết sẽ khởi công 8 dự án 56.616 tỉ đồng vào ngày 19.12, trải rộng trên các lĩnh vực giao thông, công nghiệp, đô thị, du lịch và khoa học công nghệ. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.

Tỉnh Gia Lai đã khánh thành, đưa vào sử dụng nhiều công trình hạ tầng giao thông để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ẢNH: KIM LOAN

Trong số các dự án được khởi công, Khu công nghiệp Bình Nghi (xã Tây Sơn và xã An Nhơn Tây) là dự án có quy mô lớn, tổng vốn đầu tư hơn 1.460 tỉ đồng, diện tích hơn 207,6 ha. Dự án do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bình Nghi làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện không quá 45 tháng, dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động giai đoạn 1 vào quý 4/2026 và hoạt động toàn bộ dự án vào tháng 12.2028.

Mục tiêu của Khu công nghiệp Bình Nghi là xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hiện đại, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Nhà nước, qua đó thu hút nhà đầu tư thứ cấp, tạo việc làm và tăng nguồn thu cho địa phương.

Cùng dịp này, Gia Lai còn khởi công loạt dự án như: Trung tâm Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) tại các phường Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Bắc với tổng vốn đầu tư 613 tỉ đồng; dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất Nhà máy đường An Khê (P.An Khê) với tổng vốn 1.170 tỉ đồng; dự án xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp 72B Tây Sơn (P.Quy Nhơn Nam) với tổng vốn 3.508 tỉ đồng; dự án Điểm số 2 Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến (xã Ngô Mây) có tổng vốn 2.584 tỉ đồng.

Điểm nhấn lớn nhất trong đợt khởi công lần này là dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tổng vốn đầu tư lên tới 43.734 tỉ đồng. Tuyến cao tốc dài 125 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/giờ, kết nối hai trung tâm kinh tế lớn của tỉnh Gia Lai là Quy Nhơn và Pleiku. Dự kiến, dự án hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2029, mở ra không gian phát triển mới cho khu vực duyên hải và Tây nguyên.

Bên cạnh đó, Gia Lai còn khởi công tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ, tổng vốn đầu tư 2.115 tỉ đồng; tuyến đường nối từ QL1 đến đường ven biển (ĐT.639), kết nối với cảng Đề Gi, tổng vốn 1.432 tỉ đồng.

Cũng trong ngày 19.12, tỉnh Gia Lai sẽ khánh thành 2 dự án tại P.An Khê, gồm Nhà máy đường An Khê với tổng vốn đầu tư 1.633 tỉ đồng và Nhà máy điện sinh khối An Khê, tổng vốn 1.919 tỉ đồng. Các dự án này kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng công nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất và thúc đẩy phát triển bền vững cho địa phương.