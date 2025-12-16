Cà Mau: Dự án Khu dân cư Thạnh Phú nợ thuế hơn 21 tỉ đồng

Ngày 16.12, Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, vừa ban hành kết luận thanh tra đối với Dự án (DA) Khu dân cư Thạnh Phú tại ấp Bà Điều, P.Lý Văn Lâm (Cà Mau) do Công ty TNHH Thiên Tân làm chủ đầu tư.

Theo kết luận thanh tra, việc trình, phê duyệt chủ trương đầu tư, cũng như lập, thẩm định và phê duyệt DA được thực hiện cơ bản đúng quy định của pháp luật về đầu tư. Cơ quan thanh tra chưa phát hiện sai sót, hạn chế trong các khâu này.

Công ty TNHH Thiên Tân, chủ đầu tư DA Khu dân cư Thạnh Phú nợ thuế hơn 21 tỉ đồng ẢNH: G.B

Cụ thể, việc lựa chọn nhà đầu tư được UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận ngày 24.3.2008 về triển khai DA. Ngày 29.3.2019, UBND tỉnh Cà Mau ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư DA Khu dân cư Thạnh Phú do Công ty TNHH Thiên Tân làm nhà đầu tư. DA không sử dụng vốn ngân sách nhà nước, toàn bộ vốn do doanh nghiệp tự đầu tư và huy động nên không phát sinh nội dung kiểm tra về bố trí vốn và thanh, quyết toán.

Vướng mắc lớn nhất của DA hiện nay nằm ở công tác đất đai và giải phóng mặt bằng. Theo quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt, tổng diện tích dự án là 11,81 ha. Đến nay, UBND tỉnh Cà Mau đã giao và cho thuê cho Công ty TNHH Thiên Tân gần 9,58 ha, gồm đất ở đô thị, đất giao thông, đất công trình công cộng và đất thương mại, dịch vụ.

Tuy nhiên, hiện còn khoảng 2,23 ha đất chưa được giao, cho thuê. Trong đó, hơn 1,077 ha đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng nhà đầu tư chưa hoàn tất thủ tục xin giao đất theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Gần 1,143 ha còn lại là phần đất Công ty TNHH Thiên Tân nhận chuyển nhượng từ Công ty CP Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau (Công ty phát triển nhà Cà Mau), hiện đang liên quan đến một vụ án hình sự và TAND tỉnh Cà Mau thụ lý. Ngoài ra, vẫn còn 172,6 m² đất của một hộ dân chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng.

Thanh tra cũng làm rõ nghĩa vụ tài chính về đất của DA. Theo đó, giá đất để tính thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt tại Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 22.12.2022. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế xác định tổng số tiền sử dụng đất phải nộp là hơn 71,5 tỉ đồng. Sau khi được khấu trừ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 19 tỉ đồng, số tiền còn phải nộp là hơn 52,4 tỉ đồng.

Theo hồ sơ, Công ty TNHH Thiên Tân đã nộp vào ngân sách nhà nước hơn 35,7 tỉ đồng. Hiện nay, nhà đầu tư còn nợ số tiền sử dụng đất là 21,115 tỉ đồng, trong đó, số tiền nợ thuế là 16,654 tỉ đồng; số tiền chậm nộp là 4,460 tỉ đồng.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh để có văn bản đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp đẩy nhanh quá trình xét xử vụ án hình sự liên quan đến phần diện tích đất Công ty TNHH Thiên Tân nhận chuyển nhượng từ Công ty phát triển nhà Cà Mau, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư nộp ngân sách nhà nước số tiền 21,115 tỉ đồng trên.

Cạnh đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở NN-MT theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Công ty TNHH Thiên Tân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đất đai đối với phần diện tích đã bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan rà soát, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh việc giải phóng mặt bằng đối với hộ dân còn lại.

Riêng với chủ đầu tư Khu dân cư Thạnh Phú, cơ quan thanh tra đề nghị doanh nghiệp khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đầu tư trên phần đất đã được giao, cho thuê; sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đất đai đối với diện tích đã giải phóng mặt bằng; phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan hoàn thành công tác bồi thường còn lại, bảo đảm DA triển khai đúng tiến độ.