Không được xuất cảnh vì 'bỗng dưng' trở thành chủ doanh nghiệp nợ thuế

Bỗng dưng là người đại diện pháp luật công ty nợ thuế

Ông Đ.N.D (TP.Hải Phòng) mới đây có đơn khiếu nại gửi Thuế cơ sở 7 (TP.HCM) về việc không được xuất cảnh do đứng tên người đại diện doanh nghiệp đang nợ thuế. Ông Đ.N.D cho biết, trước đây có lần bị mất chứng minh nhân dân 9 số (0312xxxxx) với địa chỉ nơi cư trú tại TP.Hải Phòng. Ngay sau đó, ông D. đã trình báo mất và xin cấp lại chứng minh nhân dân mới. Vào tháng 10.2024, ông Đ.N.D đi làm hộ chiếu xuất cảnh và đã không được cấp do thông tin trên chứng minh nhân dân của ông D được sử dụng thành lập Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xây dựng Đất Đạt và công ty này đang nợ thuế khoảng 11 triệu đồng. Thông tin công ty mà ông D đứng tên có mã số thuế 0310893000, cấp ngày 1.6.2011, địa chỉ hoạt động tại 35/18B Bế Văn Cấm, P.Tân Hưng, TP.HCM, kinh doanh chính xây dựng nhà các loại. Tình trạng của công ty hiện nay không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (bỏ trốn).

Kẻ gian lấy CCCD người khác đăng ký người đại diện công ty rồi nợ thuế ẢNH: NGỌC THẮNG

Ông Đ.N.D khẳng định: "Tôi không biết công ty trên, không đứng ra thành lập công ty và cũng không ủy quyền cho ai thực hiện thành lập công ty trên. Tôi lo lắng kẻ gian đã mạo danh tôi, dùng thông tin cá nhân để đăng ký thành lập công ty, sau đó dùng vào mục đích vi phạm pháp luật". Phía cơ quan thuế hướng dẫn ông D. trình báo cơ quan công an, Sở Tài chính (Sở Kế hoạch đầu tư nhập vào Sở Tài chính) rồi cơ quan thuế mới xử lý.

Một vụ việc khác tương tự ông Đ.N.D là trường hợp chị N.N.T.H (tỉnh Lâm Đồng) khi không được xuất cảnh Thụy Sĩ vì "bỗng dưng" trở thành đại diện pháp luật Công ty TNHH thương mại Những hình vuông (Q.3 cũ, TP.HCM). Công ty này đang nợ thuế 368 triệu đồng. Chị N.N.T.H. trình báo cơ quan chức năng và khẳng định không ký kết, ủy quyền cho ai để thành lập doanh nghiệp này.

Đây chỉ là 2 trong nhiều người bị kẻ gian lấy thông tin thành lập doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này nợ thuế và theo quy định thì người đại diện pháp luật sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Chờ công an vào cuộc xác định giả mạo

Tháng 8, Sở Tài chính TP.HCM có công văn phản hồi phản ánh của ông V.H.T về việc CCCD bị lấy cắp mở công ty ảo Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vũ Hồng Thái. Theo hướng dẫn của Sở Tài chính, ông V.H.T liên hệ cơ quan công an có thẩm quyền để xem xét, xử lý. Đồng thời xem xét, xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo hay không. Sau khi có văn bản trả lời của cơ quan công an, trường hợp "hồ sơ đăng ký lần đầu ngày 16.5.2025 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vũ Hồng Thái" là giả mạo, ông V.H.T làm giấy đề nghị thu hồi giấy tờ kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Ông Trần Xoa - Giám đốc Công ty luật Minh Đăng Quang thừa nhận, những người rơi vào trường hợp này đúng là "tiến thoái lưỡng nan" gặp phải "chuyện trên trời rơi xuống". Trong trường hợp số nợ thuế ít, có khi người bị hại nộp vào cho xong để giải tỏa lệnh tạm ngưng xuất cảnh rồi thực hiện đóng cửa công ty. Nhưng có những trường hợp số nợ thuế lớn, họ không làm như vậy được. Vì thế, người bị lấy cắp thông tin thành lập doanh nghiệp cần được giúp để có thể xử lý nhanh nhất tình trạng bị rơi vào tình trạng "giám đốc bất đắc dĩ".

"Cần có quy trình xử lý nhanh để người dân rơi vào hoàn cảnh này có thể được xuất cảnh để giải quyết công việc, học hành của họ. Một quy trình xử lý nhanh, hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện bao lâu để tránh ảnh hưởng đến người bị hại, giảm thiệt hại cho họ. Hơn nữa, trong trường hợp người bị hại được minh oan thì họ có được hoàn lại số thuế đã nộp trước đó hay không", ông Trần Xoa cho hay.