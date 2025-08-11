Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Nợ thuế hơn 200.000 đồng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
11/08/2025 09:17 GMT+7

Thuế TP.HCM mới đây công bố hàng loạt các thông báo về biện pháp thu hồi nợ thuế và sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với nhiều người đang còn nợ các khoản liên quan đến thuế. Trong đó có những trường hợp chỉ nợ hơn 200.000 đồng cũng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh.

Thuế cơ sở 11 TP.HCM vừa mới thông báo đến các cá nhân có địa chỉ ở sạp chợ Bình Thới, P. Bình Thới còn nợ thuế đến tháng 6.2025 như bà N.T.H.H nợ số thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp hơn 734.000 đồng; bà Đ.T.K.A nợ hơn 738.000 đồng; bà Đ.T.L.Q nợ 789.000 đồng; bà N.T.X nợ hơn 911.000 đồng; bà T.T.D.Châu nợ 290.000 đồng; bà H.H.P nợ hơn 306.000 đồng; bà N.T.B nợ hơn 388.000 đồng; ông T.M nợ 406.000 đồng… Thuế cơ sở 11 cũng ra thông báo với người nộp thuế tên T.N hiện nợ hơn 210.000 đồng tiền thuế; H.A.T nợ hơn 212.000 đồng; T.V.P nợ 214.000 đồng; T.T.T nợ hơn 219.000 đồng…

Nợ thuế hơn 200.000 đồng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Thuế cơ sở 11 đề nghị người nộp thuế nộp ngay số thuế còn nợ vào ngân sách nhà nước. Sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo, người nộp thuế không nộp các khoản nợ thuế quá hạn, hết thời gian gia hạn, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp theo quy định. Đó là công khai thông tin vi phạm thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; ban hành các quyết định cưỡng chế hành chính; áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với người chịu pháp luật như tạm dừng xuất cảnh, thông báo đến nơi cư trú.

Ngoài ra, đối với người đại diện pháp luật hiện đang nợ thuế, Thuế TP.HCM ra thông báo gửi Nguyễn Cao Đức - người đại diện pháp luật Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh Lavender khi số tiền nợ thuế, phạt và chậm nộp hơn 5 tỉ đồng. Sau 30 ngày kể từ ngày văn bản này được phát hành, nếu Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh Lavender không nộp hoặc không chứng minh được các khoản tiền thuế nợ trên đã nộp vào ngân sách Nhà nước, đại diện pháp luật của người nộp thuế không phản hồi hoặc không đến cơ quan Thuế để làm việc, Thuế TP.HCM sẽ thực hiện thông báo tạm hoãn xuất cảnh để thu hồi tiền thuế nợ theo quy định tại Nghị định số 49/2025.

Doanh nghiệp nợ thuế quá hạn hơn 685.000 đồng, lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh

Trường hợp trên xảy ra đối với ông Nguyễn Văn Đức - đại diện pháp luật Công ty TNHH thương mại thực phẩm và đồ uống Ti Han - tại Thông báo số 413 của Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 (Chi cục Hải quan khu vực 2).

