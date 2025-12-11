Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Gia Lai quy hoạch khu đô thị 1.500 ha ở cửa ngõ Việt Nam - Campuchia

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
11/12/2025 16:17 GMT+7

Tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu đô thị cửa khẩu Lệ Thanh hơn 1.500 ha, định hướng xây dựng trung tâm thương mại - dịch vụ hiện đại tại cửa ngõ giao thương Việt Nam - Campuchia.

Ngày 11.12, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu khu đô thị cửa khẩu Lệ Thanh (tỷ lệ 1/2.000), thuộc Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Quy hoạch được triển khai tại xã Ia Dom và Ia Nan với tổng diện tích tự nhiên 1.512 ha, trong đó gần 550 ha dành cho phát triển các khu chức năng. Đây là phân khu đầu tiên được triển khai sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Gia Lai quy hoạch khu đô thị 1.500 ha ở cửa ngõ Việt Nam - Campuchia- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn thăm Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

ẢNH: UBND TỈNH GIA LAI

Theo định hướng, khu đô thị cửa khẩu Lệ Thanh sẽ trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ vùng biên, giữ vai trò cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam và tỉnh Ratanakiri (Campuchia). Khu vực này được kỳ vọng phát triển thành điểm trung chuyển hàng hóa, khách du lịch quan trọng trên tuyến hành lang Đông - Tây.

Gia Lai xác định việc phát triển khu kinh tế cửa khẩu dựa trên hiệu quả khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương biên giới hai nước, từ đó bổ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân vùng biên và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Quy hoạch khu đô thị cửa khẩu Lệ Thanh tập trung thu hút đầu tư và hình thành hệ thống hạ tầng thương mại - dịch vụ đồng bộ. Trong đó có đầy đủ các dịch vụ phục vụ sản xuất và sinh hoạt như cung cấp điện, nước, ăn uống - lưu trú, bốc xếp hàng hóa, tài chính - ngân hàng, viễn thông, công nghệ thông tin, hải quan, xuất nhập cảnh…

Tỉnh Gia Lai cũng quy hoạch các bến xe, bãi đỗ, hệ thống cửa hàng, khu dịch vụ ăn uống, khách sạn, nhà nghỉ phục vụ khách lưu trú qua đêm. Đồng thời, địa phương đặt mục tiêu xây dựng cảnh quan cửa khẩu hiện đại, xanh - sạch - đẹp với các công viên cấp đô thị, tuyến phố đi bộ, chợ đêm… nhằm tăng tính hấp dẫn và tạo điểm nhấn cho phía tây Gia Lai.

Với vị trí chiến lược, khu đô thị cửa khẩu Lệ Thanh được đánh giá là khu vực trọng yếu trong chiến lược phát triển kinh tế biên giới và liên kết vùng Tây nguyên. Đây là cầu nối quan trọng thúc đẩy giao thương, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia, đồng thời đóng vai trò điểm trung chuyển hàng hóa của khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.

Tin liên quan

Cà Mau phát triển vùng nguyên liệu cua biển xuất khẩu sang Trung Quốc

Cà Mau phát triển vùng nguyên liệu cua biển xuất khẩu sang Trung Quốc

Sở NN-MT tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu cua biển quy mô khoảng 50.000 ha, phục vụ xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Khám phá thêm chủ đề

Khu đô thị Khu đô thị cửa khẩu Lệ Thanh Cửa khẩu Gia Lai Cửa Khẩu Lệ Thanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận