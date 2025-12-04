Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai khẩn cấp triển khai 8 khu tái định cư cho người dân vùng thiên tai

Trần Hiếu
Trần Hiếu
04/12/2025 10:52 GMT+7

Ngày 4.12, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định xây dựng khẩn cấp 8 khu tái định cư và 1 phương án xen ghép dân cư tại khu vực phía Đông tỉnh này, nhằm kịp thời bố trí chỗ ở an toàn cho người dân phải di dời sau cơn bão Kalmaegi và trận lũ lịch sử.

Theo quyết định mới ban hành, 8 dự án khu tái định cư sẽ được triển khai tại các xã Cát Tiến, Đề Gi, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, An Hòa và P.Quy Nhơn Đông. Trong đó đáng chú ý là các khu tái định cư dành cho hộ dân sống trong vùng sạt lở tại Núi Cấm (thôn Chánh Thắng, xã Cát Tiến) và Núi Gành (thôn Đức Phổ 1, xã Đề Gi) với tổng kinh phí gần 179 tỉ đồng,

Dự kiến kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng được huy động từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai.

Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai được giao làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn các đơn vị thi công đủ năng lực thực hiện dự án trong thời gian 2025 - 2026.

Gia Lai triển khai 8 khu tái định cư an toàn cho hộ dân vùng thiên tai - Ảnh 1.

Nhiều vùng dân cư ở phía đông Gia Lai ngập nặng trong trận lũ lịch sử vừa qua

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước đó, cơn bão Kalmaegi và đợt mưa lũ lịch sử diễn ra từ ngày 16 - 20.11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nhiều ngôi nhà, công trình cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh kế và đe dọa tính mạng của người dân, đặc biệt tại các khu vực ven biển, ven sông suối và vùng núi thấp.

Trước tình hình khẩn cấp, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 65 xã. Sau đó, phạm vi ảnh hưởng được mở rộng lên 77 xã.

Việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp lần này là bước đi cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và ổn định đời sống cho hàng trăm hộ dân đang phải sống trong tình trạng lo sợ sạt lở, ngập lụt.

Tin liên quan

Khắc phục sạt lở đất tại khu tái định cư ở Lâm Đồng, ưu tiên bảo vệ dân

Khắc phục sạt lở đất tại khu tái định cư ở Lâm Đồng, ưu tiên bảo vệ dân

Trước sạt lở đất tại khu tái định cư K’Nớ 5, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tìm giải pháp khắc phục, đặt an toàn người dân lên hàng đầu.

Khu tái định cư Cà Mau ngập sâu, dân dùng xuồng đi lại

Khánh Hòa khảo sát, lấy ý kiến địa điểm tái định cư dự án điện hạt nhân

Khám phá thêm chủ đề

Tái định cư thiên tai Ngập lụt bão số 13 Gia Lai Bão Kalmaegi trận lũ lịch sử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận