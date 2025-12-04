Gia Lai khẩn cấp triển khai 8 khu tái định cư cho người dân vùng thiên tai

Theo quyết định mới ban hành, 8 dự án khu tái định cư sẽ được triển khai tại các xã Cát Tiến, Đề Gi, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, An Hòa và P.Quy Nhơn Đông. Trong đó đáng chú ý là các khu tái định cư dành cho hộ dân sống trong vùng sạt lở tại Núi Cấm (thôn Chánh Thắng, xã Cát Tiến) và Núi Gành (thôn Đức Phổ 1, xã Đề Gi) với tổng kinh phí gần 179 tỉ đồng,



Dự kiến kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng được huy động từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai.

Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai được giao làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn các đơn vị thi công đủ năng lực thực hiện dự án trong thời gian 2025 - 2026.

Nhiều vùng dân cư ở phía đông Gia Lai ngập nặng trong trận lũ lịch sử vừa qua ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước đó, cơn bão Kalmaegi và đợt mưa lũ lịch sử diễn ra từ ngày 16 - 20.11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nhiều ngôi nhà, công trình cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh kế và đe dọa tính mạng của người dân, đặc biệt tại các khu vực ven biển, ven sông suối và vùng núi thấp.

Trước tình hình khẩn cấp, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 65 xã. Sau đó, phạm vi ảnh hưởng được mở rộng lên 77 xã.

Việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp lần này là bước đi cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và ổn định đời sống cho hàng trăm hộ dân đang phải sống trong tình trạng lo sợ sạt lở, ngập lụt.