TP.HCM ra quân xử lý điểm nóng xây dựng không phép tại Khu đô thị An Phú

Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn, trật tự đô thị và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, UBND phường Bình Trưng yêu cầu các phương tiện vận tải, ô tô không lưu thông vào khu vực cơ quan chức năng đang tổ chức xử lý các hành vi về môi trường, trật tự xây dựng, đất đai theo quy định.

Khu đô thị An Phú trước đây thuộc phường An Phú nay là phường Bình Trưng, là điểm nóng về xây dựng không phép ẢNH: ĐÌNH SƠN

Các đơn vị, cá nhân đang kinh doanh và người dân sinh sống tại khu vực Khu đô thị phát triển An Phú (88,03 ha) nghiêm túc chấp hành các quy định của nhà nước, không tự ý mở đường, dựng công trình, rào chắn nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông khu vực.

UBND phường Bình Trưng sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị chức năng của TP.HCM để kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tái vi phạm, bảo đảm việc quản lý quy hoạch đô thị đúng pháp luật và ổn định lâu dài.

Trước đó, UBND phường Bình Trưng đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về trật tự xây dựng tại Khu đô thị An Phú - An Khánh (131 ha) và Khu đô thị An Phú (88,03 ha) thuộc phường An Phú, nay là phường Bình Trưng. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Trưng làm trưởng đoàn.

Được biết, Khu đô thị An Phú là điểm nóng về xây dựng không phép, nhất là xây các sân pickleball và sân bóng đá, ga ra sửa xe. Tại đây, các ô đất lớn được các chủ đất thuê xây dựng các sân thể thao như: Level Up Sport Club An Phu, JT Sport Pickleball, sân bóng đá An Phú, Joy Kick Hub, Locked In Basketball, Mansion Sports Club, Ông Địa Pickleball Club, GoPickle...

Theo Thanh tra Xây dựng của TP.Thủ Đức, những sân thể thao này đều xây dựng trên đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, nhưng đang được khai thác kinh doanh dịch vụ thể thao. Một số nơi còn xây mái che, nhà tiền chế, dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng luật Đất đai và các quy định về trật tự xây dựng cần được xử lý nghiêm.

Không chỉ vi phạm về xây dựng, các cá nhân còn tự ý mở đường nhựa trong Khu đô thị An Phú. Tại đây, một số cá nhân đã thuê đất, tự đổ đá, trải nhựa làm đường, dựng barie, đặt cổng sắt chắn ngang. Một số người dân địa phương cho biết họ bị yêu cầu "hùn tiền" nếu muốn sử dụng tuyến đường này.

Ghi nhận thực tế tại khu vực cho thấy, chính quyền địa phương đã dựng nhiều bảng thông báo khu vực đang thực hiện xử lý vi phạm về môi trường, trật tự xây dựng, đất đai (sử dụng đất sai mục đích, tự mở lối đi...).

Ngay đầu đường chính đi vào phía bên trong dự án, UBND phường Bình Trưng đã lập chốt, dựng rào chắn cấm các phương tiện di chuyển vào bên trong. Tại đây, công an cũng cử người túc trực để kiểm tra, xử lý các vi phạm.

Dù vậy, phía bên trong ngoài một sân bóng đang tháo dỡ, phần lớn các sân bóng đá, sân pickleball, sân bóng rổ vẫn đang rầm rộ hoạt động, nhất là hai cụm sân pickleball Level Up Sport Club An Phu, JT Sport Pickleball. Hai cụm sân này "hoành tráng" nhất khi xây dựng trên diện tích hàng ngàn m2, mỗi cụm có hàng chục sân nhỏ bên trong, có quán cà phê, quán ăn nhanh...