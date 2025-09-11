Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

TP.HCM 8 tháng chỉ phát hiện 1 trường hợp xây dựng không phép

Đình Sơn
Đình Sơn
11/09/2025 11:07 GMT+7

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9.2025 của UBND TP.HCM cho biết, trong 8 tháng TP.HCM chỉ phát hiện 1 trường hợp xây dựng không phép.

Theo đó, trong tháng 8, TP.HCM đã cấp 469 giấy phép xây dựng, với tổng 309.712 m2 diện tích sàn xây dựng. Đáng chú ý, TP.HCM đã công bố (giai đoạn 2) đề xuất cắt giảm thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại các khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt (theo Công văn số 3834), nhằm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động xây dựng được tăng cường. Qua 1.657 lượt kiểm tra phối hợp, chỉ phát hiện 1 trường hợp vi phạm (xây dựng không phép), giảm 95,8% số vụ vi phạm so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó đã ban hành 1/1 quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

TP.HCM 8 tháng chỉ phát hiện 1 trường hợp xây dựng không phép - Ảnh 1.

TP.HCM 8 tháng chỉ phát hiện 1 trường hợp xây dựng không phép

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Chương trình chỉnh trang đô thị tiếp tục được triển khai, theo đó kế hoạch di dời 6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến đến hết năm sẽ đạt 85,35% chỉ tiêu đề ra.

Đối với tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở (sổ hồng), đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã cấp hơn 3,58 triệu sổ hồng (cấp lần đầu và đăng ký biến động), với tổng diện tích cấp lần đầu là 293.487 ha. Trong đó, cấp cho cá nhân là hơn 1,89 triệu sổ hồng và cấp cho tổ chức là hơn 1,68 triệu sổ.

Công tác cấp sổ hồng và đăng ký biến động đất đai tiếp tục được triển khai, góp phần hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính và đảm bảo quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Cũng theo UBND TP.HCM, lũy kế 8 tháng đầu năm, TP.HCM đã xây dựng mới 11,172 triệu m2 sàn nhà ở, đạt 75,2% chỉ tiêu, góp phần nâng diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt khoảng 26 m2/người.

Sau 2 tháng hợp nhất, TP.HCM tiếp nhận gần 10.000 hồ sơ đất đai

Sau 2 tháng hợp nhất, TP.HCM tiếp nhận gần 10.000 hồ sơ đất đai

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, sau hơn hai tháng đi vào vận hành, đối với 14 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã, 156/168 UBND cấp xã đã tiếp nhận gần 10.000 hồ sơ đất đai.

