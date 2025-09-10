Phường Tân Phước: Xây dựng đề án đô thị thông minh và kinh tế tư nhân

Chủ tịch UBND phường Tân Phước Huỳnh Trung Sơn đã trao đổi với PV Thanh Niên sau chuyến khảo sát nhằm thực hiện đề án "Xây dựng phường Tân Phước trở thành đô thị thông minh" và "Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn phường Tân Phước".

Ông Huỳnh Trung Sơn, Chủ tịch UBND phường Tân Phước

+ Phóng viên: Thưa ông, sau khi sáp nhập với phường Tân Hòa (TP.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) thành phường Tân Phước (TP.HCM), thì hiện nay, phường đang có những lợi thế nào?

-Ông Phan Trung Sơn: Phường Tân Phước, TP.HCM có vị trí giáp sông Thị Vải, cảng Cái Mép - Thị Vải, nằm trong vùng trung tâm công nghiệp - cảng biển - logistics. Phường có vị trí chiến lược là đầu mối giao thông quan trọng của TP.HCM và vùng kết nối với hệ thống cảng biển tại Vũng Tàu và Cái Mép qua quốc lộ 51, quốc lộ 56, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường Vành đai 4 TP.HCM… cách sân bay Long Thành khoảng 40km và cách khu đô thị - dịch vụ Gò Găng khoảng 15km.

Phường Tân Phước thuận lợi phát triển các dịch vụ phụ trợ và cung cấp cơ sở hạ tầng logistics tiên tiến, hỗ trợ cả vận tải hàng không lẫn đường biển, tạo điều kiện tối ưu cho các hoạt động logistics quốc tế.

Theo định hướng phát triển TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến 2045, Tân Phước được xác định là địa bàn trung tâm thuộc khu vực kinh tế biển, lọc hóa dầu, trung chuyển quốc tế và là hạt nhân trong mô hình khu kinh tế tự do liên kết với khu vực huyện Cần Giờ cũ. Với những tiềm năng và lợi thế hiện có, Tân Phước tiếp tục là địa bàn trọng điểm trong chiến lược phát triển công nghiệp - dịch vụ - đô thị hiện đại của thành phố.

Đặc biệt, phường Tân Phước có cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, là một trong những cảng biển nước sâu nhất Việt Namcó khả năng tiếp nhận các tàu container lớn nhất thế giới và là một trong những cảng biển quan trọng nhất của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Cụm cảng có thể tiếp nhận các tàu container có trọng tải toàn phần lên đến hơn 230.000 tấn, thuộc nhóm 19 cảng nước sâu trên thế giới có khả năng đón các tàu siêu trường siêu trọng.

Với những lợi thế mà tôi vừa nêu trên là điều kiện để phường Tân Phước xây dựng 2 đề án gồm: "Xây dựng phường Tân Phước trở thành đô thị thông minh" và "Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn phường Tân Phước".

Tàu vào cảng CMIT làm hàng

+ Ngoài thuận lợi về vị thế địa lý thì 2 đề án gặp những khó khăn gì? Thưa ông.

- Đối với đề án "Xây dựng phường Tân Phước trở thành đô thị thông minh" thì hiện nay phường đang đối mặt với nhiều thách thức. Cụ thể, hiện nay hạ tầng quản lý đô thị của phường chưa đồng bộ, nhiều thủ tục hành chính chưa thực hiện toàn trình. Dữ liệu phân tán, chưa có cơ sở dữ liệu tập trung về dân cư, đất đai, doanh nghiệp, hạ tầng.

Hiện tại các hệ thống cơ sở hạ tầng đã xuống cấp, thiếu đồng bộ, gây khó khăn cho việc tích hợp các công nghệ mới. Việc xử lý, phân tích và sử dụng hiệu quả lượng dữ liệu từ các nguồn khác nhau là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi đội ngũ chuyên gia và công nghệ hiện đại. Nhu cầu sử dụng dịch vụ công số của người dân và doanh nghiệp ngày càng cao, nhưng do của người dân chưa sẵn sàng sử dụng các dịch vụ công số nên cần phải có sự hỗ trợ của con người.

Ngoài ra, công tác quản trị về ATGT, ANTT, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị chưa đảm bảo…

+ Vậy để thực hiện được 2 đề án này, chính quyền địa phương cần phải làm gì trong thời gian tới?.

- Để thực hiện đề án này, nhiệm vụ đặt ra là phải có chính quyền số, kinh tế số cấp phường, xã hội số cấp phường và hạ tầng số.

Đối với chính quyền số, phải cung cấp dịch vụ công trực tuyến ứng dụng công nghệ để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính như đăng ký kinh doanh, giấy khai sinh, giấy phép xây dựng... mức độ 4 toàn trình. Đồng thời phải nâng cấp năng lực cán bộ, đào tạo đội ngũ cán bộ phường sử dụng thành thạo các công cụ số để quản lý và điều hành, nâng cao hiệu quả công việc. Xây dựng cơ sở dữ liệu, tạo lập và liên thông các cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai, doanh nghiệp... giúp việc quản lý trở nên minh bạch và hiệu quả hơn.

Về kinh tế số cấp phường, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử, các giải pháp số hóa quản lý bán hàng, kế toán. Thúc đẩy kinh doanh trực tuyến, hướng dẫn và khuyến khích người dân tham gia bán hàng trên các sàn thương mại điện tử hoặc mạng xã hội.

Đoàn khảo sát làm việc tại cảng CMIT

Xã hội số cấp phường, trong đó giáo dục số (xây dựng các nền tảng học trực tuyến, số hóa hệ thống quản lý học sinh và giáo viên); y tế số (ứng dụng công nghệ vào khám chữa bệnh, quản lý hồ sơ y tế điện tử, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế) và an ninh thông minh (lắp đặt hệ thống camera an ninh có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát và phòng chống tội phạm hiệu quả hơn).

Đối với hạ tầng số, ứng dụng công nghệ GIS, bản đồ 3D cho quy hoạch; AI để giám sát giao thông, an ninh, môi trường; IOC cấp phường (trung tâm điều hành thông minh): kết nối dữ liệu từ doanh nghiệp cảng, hạ tầng đô thị, hệ thống dân cư. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và hệ thống trước các mối đe dọa trên không gian mạng.

Đối với đề án "Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn phường Tân Phước" thì có nhiều lợi thế. Như nói ở trên, phường Tân Phước có cụm cảng Cái Mép - Thị Vải là cảng biển nước sâu, xếp thứ 7 thế giới về hiệu suất, có khả năng đón các tàu siêu lớn. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển, khai thác kho bãi, logistics và các dịch vụ đi kèm.

Ngoài ra, phường Tân Phước có nhiều KCN lớn như KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, KCN Phú Mỹ 2, KCN Cái Mép, điều này tạo ra nhu cầu lớn về các dịch vụ sản xuất, cung ứng và hậu cần, là sân chơi cho các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ.

Mục tiêu của đề án này là tăng số lượng doanh nghiệp tư nhân hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực logistics, sản xuất và dịch vụ. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp tư nhân, giúp họ tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thông qua hệ thống cảng biển.

+ Xin cám ơn ông.