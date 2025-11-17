Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

BIDV đồng ý tài trợ vốn cho dự án Tân An Huy

Đình Sơn
Đình Sơn
17/11/2025 09:54 GMT+7

Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Ba Tháng Hai cho biết đã đồng ý xem xét tài trợ vốn đầu tư dự án Tân An Huy với số tiền tối đa không vượt quá 70% tổng mức đầu tư của dự án.

Việc tài trợ vốn để Công ty Tân An Huy thực hiện đầu tư, xây dựng dự án khu dân cư Tân An Huy tại xã Nhà Bè, TP.HCM.

Tuy nhiên, để được tài trợ vốn, dự án phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định và phải được UBND TP.HCM cho phép tiếp tục thực hiện dự án.

Chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ có liên quan ngân sách nhà nước và chứng minh được năng lực tài chính để tiếp tục thực hiện dự án theo thông báo số 524/2025 của UBND TP.HCM.

Đồng thời phải thu xếp đủ nguồn vốn tự có tham gia vào dự án theo quy định ngân hàng và dự án phải đảm bảo khả thi, hiệu quả đủ trả nợ gốc, lãi vay.

Không những vậy, toàn bộ nguồn vốn thực hiện dự án, doanh thu từ người mua nhà tại dự án phải được chuyển về tài khoản của Công ty Tân An Huy mở tại BIDV - Chi nhánh Ba Tháng Hai.

BIDV đồng ý tài trợ vốn cho dự án Tân An Huy - Ảnh 1.

Công ty Tân An Huy được Ngân hàng BIDV cam kết tài trợ vốn cho dự án

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trước đó, Công ty Tân An Huy đã có báo cáo và kiến nghị gửi đến UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Thanh tra TP.HCM... cho phép công ty tiếp tục được triển khai dự án theo quy định của pháp luật, để UBND xã Nhà Bè phê duyệt mẫu nhà và Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp sổ hồng cho phần đất đã đền bù và thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.

Công ty Tân An Huy cam kết khi có chủ trương sẽ triển khai ngay dự án theo đúng quy định của pháp luật. Khi khởi công xây dựng nhà ở cho khách hàng, khách hàng sẽ nộp ngay tiền để công ty nộp tiền nợ thuế. Trong thời hạn từ 3 - 6 tháng sẽ nộp đủ tiền nợ thuế cộng phát sinh và trong thời hạn 36 tháng sẽ hoàn thành xong dự án, công ty thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ khác.

Trong trường hợp UBND TP.HCM không đồng ý theo kiến nghị trên, Công ty cũng xin UBND TP.HCM cho ý kiến chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng hiện nay. Công ty cam kết sẽ chấp hành nghiêm túc kể cả thu hồi dự án hoặc chỉ đạo cơ quan thuế kê biên, phát mãi 313 nền đất để thu hồi nợ thuế.

Nếu trường hợp này phải xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, xin UBND TP.HCM nhanh chóng báo cáo để Chính phủ cho quyết định.

Được biết, đến nay chủ đầu tư dự án Tân An Huy đang nợ thuế khoảng 224 tỉ đồng, bao gồm tiền nợ thuế gốc và tiền chậm nộp. Công ty đã bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng các biện pháp trích tiền từ tài khoản của công ty tại các tổ chức tín dụng (không có biện pháp đình chỉ thực hiện dự án). Hiện nay, mỗi tháng công ty phải chịu phạt gần 1 tỉ đồng.

Hiện dự án còn hơn 10.000 m2 đất nông nghiệp của hai hộ dân chưa bồi thường xong do hai bên chưa thể thương lượng, thống nhất về mức giá.

Công ty đã thương lượng với các đối tác xử lý theo thỏa thuận khi công ty được tiếp tục thực hiện dự án và không có đối tác nào còn khởi kiện.

Do không còn khả năng tài chính nên chủ đầu tư đã thỏa thuận và được hơn 70% khách hàng đồng ý sẽ tiếp tục hỗ trợ công ty nộp thêm 10 triệu đồng/m2, tương đương số tiền thu được là 587,91 tỉ đồng. Số tiền này đủ để giúp công ty nộp thuế và các nghĩa vụ khác nếu UBND TP.HCM cho phép công ty được tiếp tục thực hiện dự án.

Trong khi đó, hệ thống hạ tầng đã hoàn thiện được khoảng 70%. Chủ đầu tư đã thỏa thuận hợp đồng với đơn vị cấp nước, điện… nếu được tiếp tục thực hiện dự án, công ty sẽ làm ngay.

Tin liên quan

Kiến nghị cho Công ty Tân An Huy được thực hiện dự án trở lại

Kiến nghị cho Công ty Tân An Huy được thực hiện dự án trở lại

Liên quan đến những vấn đề tồn đọng tại dự án Tân An Huy (huyện Nhà Bè, TP.HCM) do Công ty Tân An Huy làm chủ đầu tư, mới đây UBND huyện Nhà Bè đã có báo cáo gửi Thanh tra TP.HCM kiến nghị cho Công ty Tân An Huy được thực hiện dự án trở lại.

Khám phá thêm chủ đề

dự án Công ty Tân An Huy Dự án Tân An Huy Sổ hồng Bất động sản địa ốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận