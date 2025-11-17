BIDV đồng ý tài trợ vốn cho dự án Tân An Huy

Việc tài trợ vốn để Công ty Tân An Huy thực hiện đầu tư, xây dựng dự án khu dân cư Tân An Huy tại xã Nhà Bè, TP.HCM.

Tuy nhiên, để được tài trợ vốn, dự án phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định và phải được UBND TP.HCM cho phép tiếp tục thực hiện dự án.

Chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ có liên quan ngân sách nhà nước và chứng minh được năng lực tài chính để tiếp tục thực hiện dự án theo thông báo số 524/2025 của UBND TP.HCM.

Đồng thời phải thu xếp đủ nguồn vốn tự có tham gia vào dự án theo quy định ngân hàng và dự án phải đảm bảo khả thi, hiệu quả đủ trả nợ gốc, lãi vay.

Không những vậy, toàn bộ nguồn vốn thực hiện dự án, doanh thu từ người mua nhà tại dự án phải được chuyển về tài khoản của Công ty Tân An Huy mở tại BIDV - Chi nhánh Ba Tháng Hai.

Công ty Tân An Huy được Ngân hàng BIDV cam kết tài trợ vốn cho dự án ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trước đó, Công ty Tân An Huy đã có báo cáo và kiến nghị gửi đến UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Thanh tra TP.HCM... cho phép công ty tiếp tục được triển khai dự án theo quy định của pháp luật, để UBND xã Nhà Bè phê duyệt mẫu nhà và Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp sổ hồng cho phần đất đã đền bù và thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.

Công ty Tân An Huy cam kết khi có chủ trương sẽ triển khai ngay dự án theo đúng quy định của pháp luật. Khi khởi công xây dựng nhà ở cho khách hàng, khách hàng sẽ nộp ngay tiền để công ty nộp tiền nợ thuế. Trong thời hạn từ 3 - 6 tháng sẽ nộp đủ tiền nợ thuế cộng phát sinh và trong thời hạn 36 tháng sẽ hoàn thành xong dự án, công ty thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ khác.

Trong trường hợp UBND TP.HCM không đồng ý theo kiến nghị trên, Công ty cũng xin UBND TP.HCM cho ý kiến chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng hiện nay. Công ty cam kết sẽ chấp hành nghiêm túc kể cả thu hồi dự án hoặc chỉ đạo cơ quan thuế kê biên, phát mãi 313 nền đất để thu hồi nợ thuế.

Nếu trường hợp này phải xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, xin UBND TP.HCM nhanh chóng báo cáo để Chính phủ cho quyết định.

Được biết, đến nay chủ đầu tư dự án Tân An Huy đang nợ thuế khoảng 224 tỉ đồng, bao gồm tiền nợ thuế gốc và tiền chậm nộp. Công ty đã bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng các biện pháp trích tiền từ tài khoản của công ty tại các tổ chức tín dụng (không có biện pháp đình chỉ thực hiện dự án). Hiện nay, mỗi tháng công ty phải chịu phạt gần 1 tỉ đồng.

Hiện dự án còn hơn 10.000 m2 đất nông nghiệp của hai hộ dân chưa bồi thường xong do hai bên chưa thể thương lượng, thống nhất về mức giá.

Công ty đã thương lượng với các đối tác xử lý theo thỏa thuận khi công ty được tiếp tục thực hiện dự án và không có đối tác nào còn khởi kiện.

Do không còn khả năng tài chính nên chủ đầu tư đã thỏa thuận và được hơn 70% khách hàng đồng ý sẽ tiếp tục hỗ trợ công ty nộp thêm 10 triệu đồng/m2, tương đương số tiền thu được là 587,91 tỉ đồng. Số tiền này đủ để giúp công ty nộp thuế và các nghĩa vụ khác nếu UBND TP.HCM cho phép công ty được tiếp tục thực hiện dự án.

Trong khi đó, hệ thống hạ tầng đã hoàn thiện được khoảng 70%. Chủ đầu tư đã thỏa thuận hợp đồng với đơn vị cấp nước, điện… nếu được tiếp tục thực hiện dự án, công ty sẽ làm ngay.