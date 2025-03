Liên quan đến những vấn đề tồn đọng tại dự án Tân An Huy (huyện Nhà Bè, TP.HCM) do Công ty Tân An Huy làm chủ đầu tư, mới đây UBND huyện Nhà Bè đã có báo cáo gửi Thanh tra TP.HCM kiến nghị cho Công ty Tân An Huy được thực hiện dự án trở lại.

Yêu cầu Công ty Tân An Huy chứng minh năng lực tài chính Theo đó, để từng bước tháo gỡ các tồn đọng của dự án Tấn An Huy, giải quyết các quyền lợi của các hộ dân tại dự án, UBND huyện Nhà Bè kiến nghị cho phép Công ty Tân An Huy được thực hiện trở lại dự án. Được xem xét giải quyết các kiến nghị về quy hoạch, xây dựng, đất đai theo quy định để Công ty Tân An Huy có thêm phương án tài chính thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ khác theo cam kết của Công ty Tân An Huy. Thanh tra Thành phố chủ trì tổ chức cuộc họp với các sở ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư tại dự án nêu trên, trình UBND TP.HCM xem xét quyết định. Kiến nghị cho Công ty Tân An Huy được thực hiện dự án trở lại ẢNH: ĐÌNH SƠN Kết quả thực hiện của Công ty Tân An Huy đối với kết luận của UBND TP.HCM là đến nay công ty đã cử người đại diện theo pháp luật để làm việc với cơ quan chức năng về hoạt động của công ty; thực hiện báo cáo tiến độ thực hiện dự án, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn về UBND huyện Nhà Bè. Trong khi đó Công ty Tân An Huy chưa thực hiện gồm: chưa nộp ngân sách nhà nước các khoản thuế và tiền chậm nộp là 181 tỉ đồng, các nghĩa vụ khác liên quan đến hoán đổi đất nhà nước quản lý, chưa hoàn thành công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng, chưa hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng (điện, nước, giao thông, thoát nước, chiếu sáng). Trách nhiệm giải quyết và cùng với Công ty Tân Phúc Hưng, Doanh nghiệp Phan, Công ty Trần Thái giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của bà Tạ Thị Tuyết Mai liên quan đến việc góp vốn, bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, Thanh tra TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM yêu cầu Công ty Tân An Huy chứng minh về năng lực tài chính, năng lực chuyên môn để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thẩm định trước khi xem xét, giải quyết các thủ tục để công ty tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Công ty đã chuẩn bị đầy đủ tài chính Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Tân An Huy, dự án đã thực hiện xong hơn 60% khối lượng công việc, hiện nay chỉ còn xây dựng khu nhà ở thấp tầng và hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng là hoàn thiện dự án. Khi dự án hoàn thiện sẽ góp phần làm đẹp cho toàn khu đô thị mới. Đồng thời sẽ giải quyết được những khiếu nại của khách hàng đã tồn tại trong nhiều năm qua, không để gây mất an ninh chính trị và trật tự xã hội tại thành phố (chấm dứt khiếu kiện đông người), đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách thành phố, thực hiện đúng chủ trương của Đảng và Chính phủ không để lãng phí nguồn lực đất đai mang lại lợi ích lớn cho xã hội. Hiện nay, chủ đầu tư đang tiếp tục thi công hoàn chỉnh theo thiết kế đã được phê duyệt. Đang xin phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 tăng thêm một tầng hầm phù hợp với chủ trương của thành phố là cho phép sử dụng tầng hầm. Nếu được phê duyệt tăng một tầng hầm thì 14 nhà đã xây dựng xong không còn vi phạm (đã có quyết định tháo dỡ), các vi phạm còn lại công ty sẽ khắc phục theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt Liên quan đến phương án tài chính, công ty đã chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo đủ tài chính để thực hiện tiếp tục dự án. Dự án Tân An Huy đã hoàn thành 60% khối lượng công việc ẢNH: ĐÌNH SƠN Nếu được UBND thành phố cho phép công ty tiếp tục thực hiện dự án và được sự quan tâm giúp đỡ nhanh chóng của UBND huyện Nhà Bè và các cơ quan chức năng trong việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500, công ty cam kết sẽ thực hiện đúng quy định của pháp luật về thực hiện dự án xây dựng nhà ở để kinh doanh. Đồng thời chấp hành nghiêm túc về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế khi có quyết định hoặc thông báo cho phép công ty tiếp tục thực hiện dự án trong vòng 6 tháng sẽ nộp 50%, 6 tháng sau sẽ nộp 50% tiền nợ thuế còn lại. Nghiêm chỉnh chấp hành việc thực hiện các nghĩa vụ về thuế, nộp nghĩa vụ đất công (hoán đổi đất) theo quyết định của UBND TP.HCM. Xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng bàn giao cho cơ quan chức năng quản lý theo quy định. Ngoài ra, tiếp tục bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng hoàn thiện toàn bộ khu nhà ở thấp tầng theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt; bàn giao cho khách hàng đúng quy định theo luật Kinh doanh Bất động sản; làm đúng nghĩa vụ thuế với nhà nước trong thời hạn 36 tháng. "Dự án Tân An Huy đã được thành phố giao đất 20 năm. Trong quá trình thực hiện đã có nhiều sai phạm đã được Thanh tra thành phố thanh tra và kết luận. Qua đó đã được các lãnh đạo thành phố các thời kỳ quan tâm chỉ đạo, công ty đã và đang cố gắng khắc phục những sai phạm trong điều kiện có thể làm được. Hiện nay, có đủ các điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án. Chỉ với một nút thắt là theo Thanh tra thành phố: Công ty phải khắc phục xong những sai phạm mới được xem xét báo cáo cho UBND thành phố cho phép tiếp tục thực hiện dự án. Đây thật sự là một khó khăn của công ty. Chúng tôi rất mong Chủ tịch UBNDTP và Tổ Công tác đặc biệt của thành phố quan tâm gỡ nút thắt này bằng quyết định cho phép công ty tiếp tục thực hiện dự án và công ty có cam kết lộ trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện dự án", ông Nguyễn Hồng Hải cam kết.