Cà Mau phát triển vùng nguyên liệu cua biển xuất khẩu sang Trung Quốc

Ngày 10.12, tin từ Sở NN-MT tỉnh Cà Mau cho biết vừa ban hành kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu cua biển phục vụ xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của ngành hàng chủ lực đang lên của tỉnh.

Theo đó, Cà Mau sẽ rà soát và hình thành vùng nuôi cua trọng điểm với quy mô khoảng 50.000 ha, tập trung tại các xã Năm Căn, Ngọc Hiển, Đầm Dơi, Phú Tân và một số địa bàn có tiềm năng khác.

Cà Mau triển khai kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu cua quy mô 50.000 ha xuất khẩu Trung Quốc ẢNH: G.B

Các mô hình nuôi cua giá trị cao như cua lột, cua gạch cùng hệ thống nuôi cua tuần hoàn RAS sẽ được mở rộng, hướng đến mục tiêu đạt 5.000 hộp nuôi tuần hoàn RAS vào năm 2030. Song song đó, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ công tác giao khoán giống cua bố mẹ, kiểm soát chất lượng giống và quan trắc môi trường để nâng cao năng suất và giảm rủi ro dịch bệnh.

Một điểm nhấn quan trọng trong kế hoạch là Cà Mau sẽ phối hợp Công ty TNHH Giám định và Chứng nhận CCIC Trung Quốc để xây dựng Trung tâm chứng nhận ngay tại địa phương. Trung tâm này được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí và đáp ứng trực tiếp các yêu cầu chứng nhận phục vụ xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, thị trường giàu tiềm năng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh.

Cùng với đó, hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử bằng mã QR và nhật ký nuôi số hóa sẽ được áp dụng thống nhất trên toàn tỉnh, đảm bảo minh bạch quy trình sản xuất và nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm cua biển Cà Mau khi bước vào thị trường xuất khẩu chính ngạch.