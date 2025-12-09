Ông Hoàng Phương Thảo làm Chánh thanh tra tỉnh Cà Mau

Ngày 9.12, tin từ UBND tỉnh Cà Mau, cơ quan này vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Phương Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy (công an biệt phái), giữ chức vụ Chánh thanh tra tỉnh Cà Mau, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (trái) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Phương Thảo ẢNH: CTV

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Phụng, Chánh thanh tra tỉnh, giữ chức Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Ban Thường vụ đồng thời điều động ông Hoàng Phương Thảo để Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau bổ nhiệm giữ chức Chánh thanh tra tỉnh; điều động ông Dương Minh Vũ, Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy (công an biệt phái), để Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đã ký quyết định về việc thôi kiêm nhiệm chức Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh đối với Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Kiều Trung Tính; công bố quyết định bổ nhiệm Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Bùi Đông Thuận kiêm nhiệm chức Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh Cà Mau.



