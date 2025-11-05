Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Phó tổng thường trực Thanh tra Chính phủ

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chánh án TAND tối cao, giữ chức Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Quốc Đoàn ẢNH: NHẬT BẮC

Phát biểu tại lễ trao, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đây là sự bổ sung nhân sự kịp thời, cần thiết đối với ngành thanh tra. Người tiền nhiệm của ông Đoàn là ông Nguyễn Văn Quảng vừa được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy TAND tối cao.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu trong ngành an ninh; có kinh nghiệm thực tiễn hơn 27 năm công tác, trải qua nhiều cương vị ở T.Ư và địa phương như Giám đốc Công an tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó chánh án TAND Tối cao.

Thủ tướng nêu rõ, trong những năm qua, ngành thanh tra đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; luôn là "lá chắn" bảo vệ kỷ cương, phép nước.

Trong năm 2025, Thanh tra Chính phủ đã tiên phong, quyết liệt trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh (mô hình 2 cấp, kết thúc hoạt động thanh tra của 12 bộ và thanh tra cấp huyện, sở, cắt giảm hơn 40% thủ tục hành chính). Đây là cuộc cách mạng mang tính lịch sử của ngành.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, ngành thanh tra tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, những nhiệm vụ nặng nề, phức tạp trong bối cảnh tăng cường phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và cuộc chiến chống "giặc nội xâm" - tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm chính, bản lĩnh, chí công vô tư, Thủ tướng cũng đề nghị ngành thanh tra thực hiện "sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả", theo mô hình tập trung 2 cấp ở T.Ư và địa phương.



Đặc biệt là thực hiện bố trí chánh thanh tra các tỉnh, thành phố không phải là người địa phương theo kết luận của Bộ Chính trị, hoàn thiện phương án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15.11, bảo đảm hoàn thành đúng theo tiến độ Bộ Chính trị giao, trước ngày 15.12

Thủ tướng cũng yêu cầu Thanh tra Chính phủ thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, kéo dài, không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp...



