Thời sự

Phó chánh án TAND tối cao giữ chức Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ

Mai Hà
Mai Hà
04/11/2025 18:19 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chánh án TAND tối cao, giữ chức Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ.

Hôm nay 4.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chánh án TAND tối cao giữ chức Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn sinh năm 1975, quê tỉnh Ninh Bình. Ông là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, trình độ chuyên môn tiến sĩ luật.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn từng đảm nhiệm các cương vị như Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó bí thư rồi Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế.

Phó chánh án TAND tối cao giữ chức Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn giữ chức Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ

ẢNH: BÁO THANH TRA

Tháng 7.2021, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Tháng 11.2024, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Thẩm phán TAND tối cao.

Đến tháng 12.2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó chánh án TAND tối cao.

Cũng trong hôm nay, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng T.Ư đã chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thanh tra chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn Phó chánh án TAND tối cao
