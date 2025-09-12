Ông Nguyễn Văn Quảng làm Phó bí thư thường trực Đảng ủy Thanh tra Chính phủ

Ngày 12.9, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ được chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ và giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Dương Quốc Huy, Phó tổng Thanh tra Chính phủ thôi giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng uỷ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Văn Quảng (phải) được chỉ định giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Thanh tra Chính phủ ẢNH: TTCP

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê TP.Hải Phòng, trình độ cao cấp lý luận chính trị, tiến sĩ Luật.

Ông Quảng từng kinh qua nhiều chức vụ trong ngành kiểm sát như: Viện trưởng Viện KSND Q.Lê Chân (cũ), Phó viện trưởng rồi Viện trưởng Viện KSND TP.Hải Phòng, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự (Viện KSND tối cao).

Tháng 6.2015, ông Quảng là kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện KSND tối cao TP.HCM. Tiếp đó, ông Quảng đảm nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Viện KSND tối cao).

Tháng 9.2018, ông Quảng đảm nhiệm cương vị Phó viện trưởng Viện KSND tối cao.

Đến tháng 12.2019, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tháng 10.2020, ông Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025, giữ cương vị này cho đến khi được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ.