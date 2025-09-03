Bí thư Đà Nẵng giữ chức Phó tổng thường trực Thanh tra Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định ngày 3.9 tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó tổng thường trực Thanh tra Chính phủ.

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng làm Phó tổng thường trực Thanh tra Chính phủ ẢNH: HOÀNG SƠN

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê quán tại xã Gia Lộc, huyện Cát Hải, Hải Phòng. Trình độ lý luận chính trị cao cấp và là Tiến sĩ Luật

Ông Quảng có nhiều kinh nghiệm và quá trình công tác gắn bó với ngành kiểm sát. Giai đoạn 2018 - 2019, ông giữ chức Phó viện trưởng Viện KSND tối cao. Giai đoạn 2019 - 2010, ông được điều động, bổ nhiệm làm Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Tháng 10.2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới tháng 1.2021, ông được bầu là Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII.

Ông Phan Chí Hiếu được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp ẢNH: VIỆN HÀN LÂM

Ngày 3.9, Thủ tướng Chính phủ cũng ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Phan Chí Hiếu sinh năm 1969, quê quán xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Học vị là tiến sĩ Luật học.

Ông Hiếu từng giữ các chức vụ Phó chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, Giám đốc Học viện Tư pháp; Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Tháng 1.2023, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.