Thời sự

Ông Lữ Quang Ngời làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Gia Bách
Gia Bách
17/11/2025 08:48 GMT+7

Ông Lữ Quang Ngời, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, vừa được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; đồng thời được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ngày 17.11, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) bầu Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lữ Quang Ngời. 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau thống nhất tín nhiệm bầu ông Lữ Quang Ngời, Phó bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Lữ Quang Ngời làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng hoa cho ông Phạm Thành Ngại (thứ 2 từ phải sang) và ông Lữ Quang Ngời (thứ 3 từ phải sang).

ẢNH: GIA BÁCH

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Cà Mau đã xem xét cho thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Thành Ngại, do ông Ngại được Ban Bí thư điều động, phân công giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, trong sáng 17.11, tại UBND tỉnh Cà Mau, hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ được tổ chức. 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phóng, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức T.Ư công bố các quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc cho ông Lữ Quang Ngời, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Lữ Quang Ngời làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thành Tâm (bìa trái), Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư trao quyết định cho ông Lữ Quang Ngời

ẢNH: G.B

Phát biểu tại hội nghị, ông Lữ Quang Ngời bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cam kết giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lên trên hết. Ông khẳng định sẽ duy trì phong cách làm việc sâu sát, thực chất, hướng mạnh về cơ sở, luôn gần dân, trọng dân, hiểu dân và gắn bó với thực tiễn.

Tân Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng cống hiến, đồng thời cho biết sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nỗ lực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ông Lữ Quang Ngời làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Ảnh 4.

Ông Lữ Quang Ngời phát biểu nhận nhiệm vụ mới

ẢNH: G.B

Ông Lữ Quang Ngời sinh năm 1972, quê xã Đông Hòa Hiệp, H.Cái Bè, Tiền Giang (cũ) nay là tỉnh Đồng Tháp. Ông được đánh giá là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có kinh nghiệm quản trị địa phương sâu rộng, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng Đảng – chính quyền. Ông có trình độ cử nhân lý luận chính trị; chuyên môn gồm cử nhân Luật Kinh tế, thạc sĩ Xây dựng Đảng – Chính quyền Nhà nước và tiến sĩ Chính trị học. Trước khi giữ cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Lữ Quang Ngời từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng: Phó giám đốc, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bí thư Huyện ủy Tam Bình; Phó chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. 

