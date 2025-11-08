Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Đình Huy
Đình Huy
08/11/2025 11:19 GMT+7

Quân khu 2 vừa công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của Bộ Quốc phòng.

Thông tin từ Quân khu 2 cho biết, ngày 7.11, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tổ chức trao quyết định của Bộ Quốc phòng về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2, chủ trì hội nghị.

- Ảnh 1.

Trung tướng Phạm Đức Duyên trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

ẢNH: QUÂN KHU 2

Tại hội nghị, đại tá Khổng Đình Tám, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, đại tá Đỗ Duy Chinh, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ, giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị. Thượng tá Lương Hoàng Giang, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ, giữ chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ. Đại tá Đặng Xuân Thành, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai, giữ chức vụ Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 2.

Đại tá Lê Anh Tuấn, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang, giữ chức vụ Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai. Đại tá Nguyễn Quốc Hòa, Chính ủy Bệnh viện Quân y 109, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 2, giữ chức vụ Phó chính ủy Sư đoàn 304. Trung tá Trịnh Văn Định, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang, giữ chức vụ Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, trung tướng Phạm Đức Duyên khẳng định, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm lần này là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ thực tiễn công tác, đã trải qua nhiều vị trí, môi trường khác nhau và luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Duyên kỳ vọng, trên cương vị, chức trách và đơn vị mới, các nhân sự vừa được bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng bắt nhịp với công việc; không ngừng trau dồi, tu dưỡng đạo đức cách mạng, rèn luyện bản lĩnh, tác phong công tác, học tập nâng cao trình độ mọi mặt; tiếp tục phát huy tốt năng lực, trách nhiệm, sở trường của mình; luôn gương mẫu, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phú Thọ quân khu 2 Bộ Quốc phòng Bổ nhiệm cán bộ
