Chủ tịch Cà Mau yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng chiếm đất rừng U Minh Hạ

Gia Bách
Gia Bách
08/12/2025 19:35 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có chỉ đạo khẩn về việc lập lại trật tự trên diện tích rừng do Công ty U Minh Hạ quản lý, sau khi ghi nhận nhiều trường hợp dựng chòi, trồng cây và tái chiếm đất trái phép.

Ngày 8.12, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các ngành và địa phương khẩn trương lập lại trật tự tại khu vực đất rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ (Công ty U Minh Hạ) quản lý, sau khi ghi nhận nhiều trường hợp dựng chòi, trồng cây trái phép và tái chiếm đất diễn ra phức tạp.

Cà Mau yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng chiếm đất rừng U Minh Hạ - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các ngành và địa phương khẩn trương lập lại trật tự tại khu vực đất rừng do Công ty U Minh Hạ quản lý

ẢNH: G.B

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, UBND xã U Minh và Công ty U Minh Hạ phối hợp chặt chẽ, tập trung lực lượng xử lý nghiêm, đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng pháp luật và ngăn chặn triệt để tái chiếm.

UBND tỉnh cũng nhấn mạnh việc kiểm soát hiện trường phải thực hiện thường xuyên, tuần tra liên tục, quản lý chặt địa bàn, tuyên truyền để người dân không vi phạm và kịp thời xử lý các trường hợp cố tình chống đối, gây mất an ninh trật tự. Các đơn vị tuyệt đối không để phát sinh điểm nóng và phải báo cáo ngay khi có tình huống vượt thẩm quyền, vướng mắc hoặc khó khăn trong quá trình thực hiện.

Trước đó, Công ty U Minh Hạ có báo cáo về tình trạng người dân ấp 5 và ấp 14, xã U Minh, vào khoảnh 2, Tiểu khu 032, Liên tiểu khu 30.4 tự ý dựng chòi và trồng cây trái phép trên đất rừng.

Trong diện tích khoảng 24.000 ha rừng Công ty U Minh Hạ được UBND tỉnh giao quản lý, có khoảng 20 ha tại Tiểu khu 029, 030, 031 bị xâm chiếm để trồng cây và làm nhà. Từ năm 2023 đến nay, các cấp chính quyền đã xử phạt 28 trường hợp và tổ chức cưỡng chế, thu hồi toàn bộ diện tích bị chiếm. Tuy nhiên, sau khi bàn giao lại, chuẩn bị trồng rừng thì một số người dân tiếp tục ngăn cản, tái chiếm đất, dựng nhà và trồng cây trái phép.

Ngoài ra, nhiều người còn lợi dụng sự thiếu chặt chẽ trong quản lý để chặt phá cây rừng lớn, nhổ cây non, gây thiệt hại nghiêm trọng. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, đã có khoảng 4 ha rừng keo lai bị hủy hoại.

Được biết, trong 2 tháng qua UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu ngăn chặn, chấm dứt tình trạng chiếm, tái chiếm đất rừng. Đồng thời, giao Công an tỉnh duy trì lực lượng tại các điểm nóng cũng như yêu cầu Sở Nông nghiệp - Môi trường chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp UBND xã U Minh và Công ty U Minh Hạ xây dựng phương án bảo vệ rừng, sử dụng đất hiệu quả và xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân vi phạm.

cà mau đất rừng Cưỡng chế bảo vệ rừng
