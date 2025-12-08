Cà Mau dẫn đầu trồng rừng ven biển

Sáng 8.12, tại Cà Mau, Bộ NN-MT phối hợp UBND tỉnh cùng WWF Việt Nam sơ kết Đề án bảo vệ, phát triển rừng ven biển giai đoạn 2021 - 2030, ghi nhận kết quả nổi bật của địa phương có hệ sinh thái rừng ngập mặn lớn nhất cả nước.

Trong báo cáo trình bày tại hội nghị, Bộ NN-MT cho biết 21 tỉnh ven biển đã bảo vệ được 281.000 ha rừng ven biển, đạt 102% kế hoạch. Tổng diện tích trồng rừng vượt 11.600 ha, gồm hơn 7.700 ha rừng ngập mặn và gần 4.200 ha rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát, đạt 58% mục tiêu 20.000 ha đến năm 2030. Trong đó, trồng mới gần 6.500 ha; trồng bổ sung, phục hồi và làm giàu rừng gần 5.200 ha; khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh trên 7.900 ha; trồng cây phân tán ven biển hơn 329 triệu cây.

5 năm tỉnh Cà Mau trồng được 1.879 ha rừng ven biển ẢNH: CTV

Cà Mau trở thành điểm sáng khi trồng được 1.879 ha rừng ven biển trong 5 năm, dẫn đầu nhóm các tỉnh vùng duyên hải, vượt qua cả những địa phương có tốc độ trồng rừng cao như Quảng Ninh (1.865 ha), Hải Phòng (870 ha) hay Huế (746 ha). Giai đoạn 2021 - 2025, toàn vùng triển khai 147 dự án bảo vệ và phát triển rừng với tổng vốn hơn 2.630 tỉ đồng, đạt 88,5% kế hoạch.

Bên cạnh kết quả, các đại biểu cũng chỉ ra thách thức trong tổ chức thực hiện đề án và thống nhất các bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rừng ven biển. Ở chặng đường 2026 – 2030, mục tiêu đặt ra là tiếp tục bảo vệ diện tích rừng hiện có, nhất là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng; đồng thời khôi phục và phát triển hơn 23.300 ha rừng. Trong đó gồm trên 13.500 ha trồng rừng phòng hộ, đặc dụng và hơn 9.800 ha trồng bổ sung, phục hồi, làm giàu rừng ven biển; song song là các chương trình hỗ trợ sinh kế để người dân tham gia bảo vệ rừng.

Cà Mau sở hữu hệ sinh thái đất ngập nước quý giá, giữ vai trò “lá chắn xanh” trước biến đổi khí hậu ẢNH: G.B

Phó giám đốc Sở NN-MT Cà Mau Phan Minh Chí nhấn mạnh Cà Mau là nơi hội tụ hệ sinh thái đất ngập nước quý giá, đóng vai trò "lá chắn xanh" trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Rừng ngập mặn không chỉ chống sạt lở, nước biển dâng mà còn tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.

"Tại Cà Mau, việc bảo vệ môi trường và phát triển sinh kế là hai mặt không thể tách rời. Chúng tôi cam kết tiếp tục thực hiện công tác quản lý rừng một cách chặt chẽ, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về nguồn lực và kỹ thuật từ các Bộ, ngành T.Ư và các tổ chức quốc tế trong triển khai các giải pháp kỹ thuật, nguồn lực và mô hình sinh kế bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đề án đề ra đến năm 2030", ông Chí nói.