Giáo dục

Ninh Bình hỗ trợ Cà Mau 20 tỉ đồng nâng chuẩn trường dạy học 2 buổi/ngày

Gia Bách
Gia Bách
07/12/2025 19:18 GMT+7

Cà Mau khởi công xây dựng Trường tiểu học 5, Sông Đốc từ nguồn hỗ trợ 20 tỉ đồng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Chiều 7.12, Sở GD-ĐT Cà Mau phối hợp UBND xã Sông Đốc tổ chức khởi công xây dựng Trường tiểu học 5, Sông Đốc, ghi dấu mốc 65 năm nghĩa tình kết nghĩa Cà Mau – Ninh Bình bằng nguồn hỗ trợ 20 tỉ đồng từ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Công trình có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 50 tỉ đồng, đáp ứng dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú và đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới.

Ninh Bình hỗ trợ Cà Mau 20 tỉ đồng nâng chuẩn trường dạy học 2 buổi/ngày- Ảnh 1.

Lãnh đạo 2 tỉnh Cà Mau và Ninh Bình thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường tiểu học 5, Sông Đốc

ẢNH: G.B

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Song Tùng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, cho rằng việc đầu tư là sự gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ vùng biển Sông Đốc. Ông Tùng nhấn mạnh, giáo dục luôn là đầu tư cho tương lai và ngôi trường mới sẽ trở thành điểm tựa tri thức, nơi ươm mầm ước mơ cho học sinh địa phương. Đồng thời, ông Tùng kỳ vọng sự hợp tác giữa 2 tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng bằng những công trình thiết thực hơn, đóng góp bền vững cho sự phát triển giáo dục mỗi địa phương.

Ninh Bình hỗ trợ Cà Mau 20 tỉ đồng nâng chuẩn trường dạy học 2 buổi/ngày- Ảnh 2.

Ông Trần Song Tùng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, kỳ vọng sự hợp tác giữa 2 tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng bằng những công trình thiết thực hơn, đóng góp bền vững cho sự phát triển giáo dục mỗi địa phương

ẢNH: G.B

Phía Cà Mau, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cho biết tỉnh luôn ưu tiên đầu tư cho giáo dục, hiện đã có trên 86% trường đạt chuẩn quốc gia. Triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục, Cà Mau đang quyết liệt thực hiện đÀề án dạy học 2 buổi/ngày, bán trú, đồng thời chú trọng xây dựng nhà vệ sinh, hệ thống nước uống sạch và hoàn thành mục tiêu vào năm 2027.

Ninh Bình hỗ trợ Cà Mau 20 tỉ đồng nâng chuẩn trường dạy học 2 buổi/ngày- Ảnh 3.

Ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết tỉnh luôn ưu tiên đầu tư cho giáo dục

ẢNH: G.B

Ông Sử khẳng định Cà Mau rất cần sự chung tay của toàn xã hội để thực hiện nhiệm vụ này. Sự hỗ trợ 20 tỉ đồng của tỉnh Ninh Bình mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh tỉnh tiếp tục huy động nguồn lực thực hiện các mục tiêu giáo dục. Ông Sử đề nghị các đơn vị thi công triển khai chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn, để công trình sớm phục vụ dạy học tại địa phương.

Ninh Bình hỗ trợ Cà Mau 20 tỉ đồng nâng chuẩn trường dạy học 2 buổi/ngày- Ảnh 4.

Đại diện tỉnh Ninh Bình trao biểu trưng hỗ trợ 20 tỉ đồng cho tỉnh Cà Mau phục vụ xây dựng Trường tiểu học 5, Sông Đốc

ẢNH: G.B

Dịp này, lãnh đạo 2 tỉnh Cà Mau và Ninh Bình đã trao tặng 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Sông Đốc.

 

