Cà Mau có 40 xã, phường An toàn khu, người dân được hưởng quyền lợi ra sao?

Gia Bách
Gia Bách
07/12/2025 17:32 GMT+7

UBND tỉnh Cà Mau công nhận thêm 22 xã, phường An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nâng tổng số đơn vị đã được ghi nhận lên 40.

Ngày 7.12, ông Lê Minh Hiền, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, cho biết UBND tỉnh đã ban hành quyết định công nhận thêm 22 xã, phường An toàn khu. Đó là các xã: Tạ An Khương, Quách Phẩm, Nguyễn Phích, Khánh Lâm, Đất Mũi, Tân Ân, Sông Đốc, Năm Căn, Tam Giang, Lương Thế Trân, Tân Hưng, Phong Thạnh, Hồng Dân, Vĩnh Lộc, Ninh Thạnh Lợi, Ninh Quới, Định Thành, Long Điền, Hưng Hội, Châu Thới và P.Lý Văn Lâm, P.Giá Rai.

Cà Mau có 40 xã, phường An toàn khu, người dân được hưởng quyền lợi ra sao?- Ảnh 1.

Khu di tích lịch sử chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là thuộc xã Trần Phán vừa được công nhận xã An toàn khu

ẢNH: G.B

Trước đó, tỉnh đã công nhận 18 đơn vị hành chính cấp xã là xã, phường An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, gồm: Tân Thuận, Tân Tiến, Trần Phán, Thanh Tùng, Đầm Dơi, U Minh, Phan Ngọc Hiển, Khánh Bình, Đá Bạc, Khánh Hưng, Trần Văn Thời, Trí Phải, Biển Bạch, Cái Đôi Vàm, Phú Mỹ, Hưng Mỹ, Cái Nước và  P.An Xuyên.

Theo ông Hiền, đến nay, Cà Mau có 40/64 đơn vị hành chính cấp xã được công nhận xã, phường An toàn khu, với tổng dân số thuộc diện được hưởng chính sách là 1.590.731 người.

Việc được công nhận An toàn khu không chỉ mang giá trị lịch sử, mà còn gắn với quyền lợi hiện hữu của người dân. Theo quy định, người thường trú tại các xã, phường An toàn khu được Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) và được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT. Bên cạnh đó, các địa phương này cũng được ưu tiên đầu tư hạ tầng và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến thu hẹp chênh lệch vùng và nâng chất lượng đời sống người dân.

An toàn khu là vùng có địa hình thuận lợi, được Đảng và Chính phủ chọn làm nơi trú ẩn và căn cứ cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; vừa bảo vệ cán bộ, nhân dân, vừa duy trì sản xuất, phát triển phong trào và hoạt động quân sự bí mật. 

Xem thêm bình luận