Đời sống

Quanh năm mát lạnh như Đà Lạt: Rừng phòng hộ Xuân Sơn lên ảnh flycam cực chất

Nguyễn Long
Nguyễn Long
05/12/2025 06:00 GMT+7

Rừng phòng hộ Xuân Sơn (TP.HCM) quanh năm mát lạnh như Đà Lạt. Góc nhìn flycam cho thấy thảm xanh bạt ngàn và những con đường xuyên rừng đẹp mê hoặc.

Rừng phòng hộ Xuân Sơn nằm trên địa bàn 3 xã Xuân Sơn, Sơn Bình và Suối Rao, thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là xã Xuân Sơn, TP.HCM.

TP.HCM: Xã Xuân Sơn có khu rừng phòng hộ, quanh năm mát lạnh như Đà Lạt - Ảnh 1.

Nhìn từ trên cao thấy rõ từng tán lá của cây rừng

ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo bản đồ hiện trạng, diễn biến rừng năm 2024 được phê duyệt tại Quyết định số 602 ngày 28.2.2025 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ thì tổng diện tích rừng phòng hộ Xuân Sơn gần 457 ha.

Các loại cây rừng ở đây chủ yếu là sao đen, được trồng từ năm 1981 - 1989; gõ đỏ được trồng năm 2000. Ngoài ra còn có muồng đen được trồng năm 1986, dầu rái được trồng năm 2005...

TP.HCM: Xã Xuân Sơn có khu rừng phòng hộ, quanh năm mát lạnh như Đà Lạt - Ảnh 2.

Hàng cây sao 2 bên đường giữa khu rừng

ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Nguyễn Duy Bắc, Phó giám đốc Ban quản lý Rừng phòng hộ, đặc dụng TP.HCM cho biết toàn bộ khu rừng phòng hộ Xuân Sơn là rừng trồng theo chương trình phủ xanh đất trống, đồi trọc và trồng rừng tái sinh.

"Lực lượng chức năng liên tục tuần tra bảo vệ rừng để ngăn chặn tình trạng phá rừng cũng như lấn chiếm đất rừng. Nhờ công tác tuyên truyền, vận động người dân tốt nên rừng phòng hộ Xuân Sơn được bảo tồn nguyên vẹn đến ngày nay. Người dân ở đây cũng xem rừng như tài sản của mình và luôn quan tâm bảo vệ", ông Bắc nói thêm.

TP.HCM: Xã Xuân Sơn có khu rừng phòng hộ, quanh năm mát lạnh như Đà Lạt - Ảnh 3.

Nhiều cây rừng cao trên 30 m

ẢNH: NGUYỄN LONG

Hiện nay, các cây sao, muồng đen, dầu trong khu rừng cao trên dưới 30 m, phủ kín các khu đồi, vùng trũng. Toàn bộ mặt tiền rừng phòng hộ Xuân Sơn nằm trên Tỉnh lộ 997, gần với cao tốc Long Thành - Hồ Tràm. Đặc biệt, trong khu rừng có nhiều tuyến đường dân sinh rất thuận lợi cho việc đi lại, tham quan trong rừng.

TP.HCM: Xã Xuân Sơn có khu rừng phòng hộ, quanh năm mát lạnh như Đà Lạt - Ảnh 4.

Tỉnh lộ 997 xuyên qua khu rừng phòng hộ Xuân Sơn

ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Ngô Văn Luận, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn cho biết rừng phòng hộ Xuân Sơn nằm thoai thoải trên các khu đồi, quanh năm mát lạnh như Đà Lạt, rất phù hợp để phát triển du lịch sinh thái. Hiện nay, trên địa bàn xã Xuân Sơn có nhiều điểm du lịch cộng đồng nằm ven khu rừng này, thu hút du khách và người dân đến tham quan, nghỉ dưỡng.

TP.HCM: Xã Xuân Sơn có khu rừng phòng hộ, quanh năm mát lạnh như Đà Lạt - Ảnh 5.

Con đường xuyên qua rừng dẫn đến khu dân cư ấp Xuân Trường

ẢNH: NGUYỄN LONG

TP.HCM: Xã Xuân Sơn có khu rừng phòng hộ, quanh năm mát lạnh như Đà Lạt - Ảnh 6.

Khu dân cư ở sát bìa rừng phòng hộ Xuân Sơn

ẢNH: NGUYỄN LONG

TP.HCM: Xã Xuân Sơn có khu rừng phòng hộ, quanh năm mát lạnh như Đà Lạt - Ảnh 7.

Con đường xuyên rừng phòng hộ Xuân Sơn mát lạnh quanh năm

ẢNH: NGUYỄN LONG

TP.HCM: Xã Xuân Sơn có khu rừng phòng hộ, quanh năm mát lạnh như Đà Lạt - Ảnh 8.

"Giếng trời" giữa tán rừng

ẢNH: NGUYỄN LONG

TP.HCM: Xã Xuân Sơn có khu rừng phòng hộ, quanh năm mát lạnh như Đà Lạt - Ảnh 9.

Các ngọn cây sao cao vút

ẢNH: NGUYỄN LONG

TP.HCM: Xã Xuân Sơn có khu rừng phòng hộ, quanh năm mát lạnh như Đà Lạt - Ảnh 10.

Con đường đất trong rừng

ẢNH: NGUYỄN LONG

TP.HCM: Xã Xuân Sơn có khu rừng phòng hộ, quanh năm mát lạnh như Đà Lạt - Ảnh 11.
TP.HCM: Xã Xuân Sơn có khu rừng phòng hộ, quanh năm mát lạnh như Đà Lạt - Ảnh 12.
TP.HCM: Xã Xuân Sơn có khu rừng phòng hộ, quanh năm mát lạnh như Đà Lạt - Ảnh 13.
TP.HCM: Xã Xuân Sơn có khu rừng phòng hộ, quanh năm mát lạnh như Đà Lạt - Ảnh 14.

Rừng phòng hộ Xuân Sơn nhìn từ trên cao

ẢNH: NGUYỄN LONG


