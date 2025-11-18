Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Cuộn tròn đáng yêu nhất nhì rừng xanh: Tê tê lại bị săn lùng, buôn bán trái phép

Dương Lan
Dương Lan
18/11/2025 05:30 GMT+7

Tê tê - loài thú có vảy biết cuộn tròn cực kỳ đáng yêu - lại bị săn lùng và buôn bán trái phép. Vì sao loài động vật ở mức cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ IUCN trở thành mục tiêu của các đường dây khai thác?

Tê tê là loài động vật có vú duy nhất trên thế giới có vảy bao phủ, hoạt động mạnh và kiếm ăn vào ban đêm. Chúng có khả năng cuộn tròn lại thành một quả bóng để tự vệ trước những kẻ săn mồi lớn. Loài vật này không có răng, nhưng lại dùng chiếc lưỡi dài và dính để ăn kiến và mối, thức ăn ưa thích của chúng trong tự nhiên. Hàng năm, có khoảng 100.000 con bị săn trộm từ tự nhiên vì vậy tê tê được xem là loài cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ IUCN.

Tê tê cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ IUCN: Vì sao bị buôn bán trái phép? - Ảnh 1.

Theo Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (SVW), để hỗ trợ tốt nhất những cá thể tê tê bị thương trong các vụ buôn bán, săn bắt và nuôi nhốt trái phép, việc dành thời gian giúp chúng phục hồi các bản tính tự nhiên và làm quen lại với việc leo trèo, tìm kiếm thức ăn, trú ẩn... là vô cùng quan trọng

ẢNH: SVW

Tê tê cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ IUCN: Vì sao bị buôn bán trái phép? - Ảnh 2.

Đối với những con tê tê được SVW cứu hộ, trước khi thả về tự nhiên, chúng sẽ được huấn luyện tại khu vực bán hoang dã rộng gần 2.000 mét vuông

ẢNH SVW

Tê tê cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ IUCN: Vì sao bị buôn bán trái phép? - Ảnh 3.

Khu vực bán hoang dã cung cấp môi trường gần giống nhất với môi trường tự nhiên mà tê tê sinh sống, từ đó tê tê có thể rèn luyện và làm quen với việc leo trèo, tự tìm kiếm thức ăn, đào hang hay ẩn nấp

ẢNH: SVW

Tê tê cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ IUCN: Vì sao bị buôn bán trái phép? - Ảnh 4.

Việt Nam là nơi sinh sống của 2 loài tê tê là tê tê Java và tê tê Trung Quốc, cả hai đều đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng

ẢNH: ENV

Tê tê cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ IUCN: Vì sao bị buôn bán trái phép? - Ảnh 5.

Mối đe dọa lớn nhất đối với tê tê là nạn khai thác quá mức để cung cấp cho hoạt động thương mại trong nước và quốc tế. Vảy tê tê là một nguyên liệu phổ biến trong y học cổ truyền ở một số nước châu Á, vì vậy chúng thường bị săn bắt và sử dụng cho mục đích này

ẢNH: ENV

Tê tê cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ IUCN: Vì sao bị buôn bán trái phép? - Ảnh 6.

SVW đang thực hiện phương pháp tiếp cận toàn diện để cứu loài sinh vật này. Kể từ khi thành lập vào năm 2014, SVW đã cứu hộ hơn 1.651 cá thể tê tê, gần 60% trong số đó đã được phục hồi chức năng thành công và thả về tự nhiên

ẢNH: SVW

Tê tê cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ IUCN: Vì sao bị buôn bán trái phép? - Ảnh 7.

Cả hai loài đều được pháp luật Việt Nam bảo vệ ở mức độ cao nhất. Mọi hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép cá thể, bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống hoặc sản phẩm của từ tê tê bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự

ẢNH: SVW

Khám phá thêm chủ đề

tê tê Sách đỏ tê tê trong sách đỏ SVW ENV vảy tê tê
Bình luận (0)

