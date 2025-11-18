Cuộn tròn đáng yêu nhất nhì rừng xanh: Tê tê lại bị săn lùng, buôn bán trái phép

Tê tê là loài động vật có vú duy nhất trên thế giới có vảy bao phủ, hoạt động mạnh và kiếm ăn vào ban đêm. Chúng có khả năng cuộn tròn lại thành một quả bóng để tự vệ trước những kẻ săn mồi lớn. Loài vật này không có răng, nhưng lại dùng chiếc lưỡi dài và dính để ăn kiến và mối, thức ăn ưa thích của chúng trong tự nhiên. Hàng năm, có khoảng 100.000 con bị săn trộm từ tự nhiên vì vậy tê tê được xem là loài cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ IUCN.

Theo Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (SVW), để hỗ trợ tốt nhất những cá thể tê tê bị thương trong các vụ buôn bán, săn bắt và nuôi nhốt trái phép, việc dành thời gian giúp chúng phục hồi các bản tính tự nhiên và làm quen lại với việc leo trèo, tìm kiếm thức ăn, trú ẩn... là vô cùng quan trọng ẢNH: SVW

Đối với những con tê tê được SVW cứu hộ, trước khi thả về tự nhiên, chúng sẽ được huấn luyện tại khu vực bán hoang dã rộng gần 2.000 mét vuông ẢNH SVW

Khu vực bán hoang dã cung cấp môi trường gần giống nhất với môi trường tự nhiên mà tê tê sinh sống, từ đó tê tê có thể rèn luyện và làm quen với việc leo trèo, tự tìm kiếm thức ăn, đào hang hay ẩn nấp ẢNH: SVW

Việt Nam là nơi sinh sống của 2 loài tê tê là tê tê Java và tê tê Trung Quốc, cả hai đều đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng ẢNH: ENV

Mối đe dọa lớn nhất đối với tê tê là nạn khai thác quá mức để cung cấp cho hoạt động thương mại trong nước và quốc tế. Vảy tê tê là một nguyên liệu phổ biến trong y học cổ truyền ở một số nước châu Á, vì vậy chúng thường bị săn bắt và sử dụng cho mục đích này ẢNH: ENV

SVW đang thực hiện phương pháp tiếp cận toàn diện để cứu loài sinh vật này. Kể từ khi thành lập vào năm 2014, SVW đã cứu hộ hơn 1.651 cá thể tê tê, gần 60% trong số đó đã được phục hồi chức năng thành công và thả về tự nhiên ẢNH: SVW