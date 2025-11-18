Cuộn tròn đáng yêu nhất nhì rừng xanh: Tê tê lại bị săn lùng, buôn bán trái phép

Tê tê - loài thú có vảy biết cuộn tròn cực kỳ đáng yêu - lại bị săn lùng và buôn bán trái phép. Vì sao loài động vật ở mức cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ IUCN trở thành mục tiêu của các đường dây khai thác?
Tê tê là loài động vật có vú duy nhất trên thế giới có vảy bao phủ, hoạt động mạnh và kiếm ăn vào ban đêm. Chúng có khả năng cuộn tròn lại thành một quả bóng để tự vệ trước những kẻ săn mồi lớn. Loài vật này không có răng, nhưng lại dùng chiếc lưỡi dài và dính để ăn kiến và mối, thức ăn ưa thích của chúng trong tự nhiên. Hàng năm, có khoảng 100.000 con bị săn trộm từ tự nhiên vì vậy tê tê được xem là loài cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ IUCN.
