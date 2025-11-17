Người dân Hà Tĩnh bắt được tê tê, trăn đất quý hiếm

Ngày 17.11, thông tin từ Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận 1 cá thể tê tê Java và 1 cá thể trăn đất, đều là động vật rừng quý hiếm, do người dân tự nguyện giao nộp để tái thả về rừng tự nhiên.

Anh Hùng bàn giao tê tê Java quý hiếm cho ngành chức năng ẢNH: TÂN KỲ

Cụ thể, sáng 16.11, anh Hoàng Hào Hùng (ngụ tại tổ dân phố 9 Trần Phú, P.Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện 1 con tê tê Java có trọng lượng 8,7 kg trong vườn nhà nên bắt lại. Cho rằng đây là động vật quý hiếm, anh Hùng đã liên hệ với UBND P.Thành Sen để bàn giao cho lực lượng chức năng.

Cá thể tê tê Java mà anh Hùng giao nộp có tên khoa học là Manis javanica thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Con tê tê nặng 8,7 kg mà anh Hùng bắt được ẢNH: TÂN KỲ

Cũng trong ngày 16.11, ông Nguyễn Văn Hải (ngụ tại xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) khi đi dạo trong khuôn viên Trường THPT Cẩm Bình thì phát hiện 1 con trăn đất nặng 6,2 kg nên báo cho chính quyền địa phương.

Sau khi bắt được, ông Hải tình nguyện bàn giao con trăn đất để lực lượng chức năng thả về rừng tự nhiên. Cá thể trăn đất này có tên khoa học là Python bivittatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Theo Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, sau khi tiếp nhận tê tê và trăn đất nêu trên, đơn vị này đã bàn giao cho Vườn quốc gia Vũ Quang để tiếp tục theo dõi, chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.