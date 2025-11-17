Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người dân Hà Tĩnh bắt được tê tê, trăn đất quý hiếm

Phạm Đức
Phạm Đức
17/11/2025 20:19 GMT+7

1 con tê tê bò vào vườn nhà, 1 con trăn đất xuất hiện trong trường học đã được người dân ở Hà Tĩnh bắt giữ rồi giao nộp cho lực lượng chức năng để thả chúng về rừng tự nhiên

Ngày 17.11, thông tin từ Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận 1 cá thể tê tê Java và 1 cá thể trăn đất, đều là động vật rừng quý hiếm, do người dân tự nguyện giao nộp để tái thả về rừng tự nhiên.

Người dân Hà Tĩnh bắt được cá thể tê tê và trăn đất quý hiếm - Ảnh 1.

Anh Hùng bàn giao tê tê Java quý hiếm cho ngành chức năng

ẢNH: TÂN KỲ

Cụ thể, sáng 16.11, anh Hoàng Hào Hùng (ngụ tại tổ dân phố 9 Trần Phú, P.Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện 1 con tê tê Java có trọng lượng 8,7 kg trong vườn nhà nên bắt lại. Cho rằng đây là động vật quý hiếm, anh Hùng đã liên hệ với UBND P.Thành Sen để bàn giao cho lực lượng chức năng.

Cá thể tê tê Java mà anh Hùng giao nộp có tên khoa học là Manis javanica thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Người dân Hà Tĩnh bắt được cá thể tê tê và trăn đất quý hiếm - Ảnh 2.

Con tê tê nặng 8,7 kg mà anh Hùng bắt được

ẢNH: TÂN KỲ

Cũng trong ngày 16.11, ông Nguyễn Văn Hải (ngụ tại xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) khi đi dạo trong khuôn viên Trường THPT Cẩm Bình thì phát hiện 1 con trăn đất nặng 6,2 kg nên báo cho chính quyền địa phương.

Sau khi bắt được, ông Hải tình nguyện bàn giao con trăn đất để lực lượng chức năng thả về rừng tự nhiên. Cá thể trăn đất này có tên khoa học là Python bivittatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Theo Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, sau khi tiếp nhận tê tê và trăn đất nêu trên, đơn vị này đã bàn giao cho Vườn quốc gia Vũ Quang để tiếp tục theo dõi, chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Tin liên quan

Dọn dẹp sân, giật mình thấy động vật quý hiếm

Dọn dẹp sân, giật mình thấy động vật quý hiếm

Đang dọn dẹp sân, bất ngờ thấy loài động vật quý hiếm, người đàn ông ở Gia Lai liền bắt lại rồi giao nộp cho cơ quan chức năng.

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Hà Tĩnh Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh Trăn đất Tê tê java Bàn giao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận