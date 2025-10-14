Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thả động vật quý hiếm về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Trần Hiếu
Trần Hiếu
14/10/2025 14:49 GMT+7

Ngày 14.10, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai), cho biết vừa phối hợp với cơ quan chức năng thả một số động vật quý hiếm về lại rừng sau thời gian cứu hộ, chăm sóc.

Theo đó, hoạt động tái thả này được tổ chức tại Tiểu khu 432 thuộc lâm phần của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh với những loài quý hiếm, nguy cấp như tê tê Java, rùa đất lớn, rùa núi viền.

Đây là những động vật rừng nguy cấp, quý hiếm trong sách đỏ thuộc nhóm IB, IIB vừa cứu hộ. Sau một thời gian theo dõi, chăm sóc tại Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, các cá thể này được đánh giá có sức khỏe tốt, khả năng hòa nhập môi trường tự nhiên cao nên đã được tái thả về rừng.

Thả động vật quý hiếm về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh- Ảnh 1.

Các cá thể động vật rừng quý hiếm, nguy cấp được tái thả về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

ẢNH: CTV

Số động vật này ngoài sự tiếp nhận của cơ quan chức năng, còn có cả nguồn từ người dân bắt được, tự nguyện giao nộp. Cụ thể, con tê tê Java nặng 6,5 kg do ông Huỳnh Anh Tiến, trú tại xã Biển Hồ (Gia Lai) giao nộp ngày 22.9. Con rùa núi viền nặng 1,2 kg do ông Trần Đức Thành, trú tại xã Pờ Tó (Gia Lai) giao nộp và ông Trần Đình Hồng giao nộp cá thể rùa đất lớn nặng 4,8 kg.

Trao đổi với P.V Thanh Niên, ông Ngô Văn Thắng, Giám đốc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, cho biết: "Hoạt động tái thả này vẫn diễn ra thường niên. Môi trường của vườn được đánh giá là lý tưởng cho các loài động vật như thế này sinh sống và phát triển. Ngoài ra, chúng tôi cũng đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về vấn đề bảo vệ, bảo tồn và giúp các loài động vật luôn có môi trường an toàn để tồn tại, sinh trưởng tốt… Chúng tôi cũng rất hoan nghênh người dân chung tay phối hợp, giao nộp những cá thể động vật như thế này".

