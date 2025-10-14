Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chờ đánh thức những khu 'đất vàng' ở Gia Lai

Trần Hiếu
Trần Hiếu
14/10/2025 07:00 GMT+7

Sau sáp nhập, hàng trăm trụ sở dôi dư tại Gia Lai đã trở thành khối tài sản công khổng lồ. Làm thế nào để những khu "đất vàng" này không bị bỏ hoang, xuống cấp hay thất thoát đang là bài toán lớn đặt ra với chính quyền địa phương.

"Đất vàng" vắng bóng người

Sau khi sáp nhập, nhiều sở, ngành của Gia Lai được tổ chức lại, phần lớn cán bộ chuyển xuống các trụ sở tại TP.Quy Nhơn, Bình Định (cũ) để làm việc khiến nhiều khu nhà công vụ ở TP.Pleiku (cũ) trở nên đìu hiu. Tại số 24 Quang Trung, trụ sở cũ của Sở NN-MT Gia Lai, vị trí giáp Sân vận động Pleiku, được xem là một trong những khu "đất vàng" đắc địa nhất TP nhưng nay chỉ còn lại những cánh cửa đóng kín. Cách đó không xa, trụ sở cũ của Sở GTVT Gia Lai tại số 10 Trần Hưng Đạo cũng trong cảnh tương tự.

- Ảnh 1.

Trụ sở liên cơ quan ở 17 Trần Hưng Đạo, TP.Pleiku (cũ) vắng vẻ sau sáp nhập

ẢNH: TRẦN HIẾU

Còn tại khu liên cơ quan ở 17 Trần Hưng Đạo, TP.Pleiku (cũ), một nhân viên bảo vệ chia sẻ: "Trước đây, mỗi ngày có hàng trăm lượt người ra vào. Bây giờ chỉ còn vài chục người, chủ yếu là bảo vệ và cán bộ tạm trực".

- Ảnh 2.

Trụ sở làm việc của Sở NN-MT Gia Lai (cũ) cửa đóng then cài

ẢNH: TRẦN HIẾU

Trên cùng tuyến đường Trần Hưng Đạo, 3 khu "đất vàng" khác, gồm trụ sở Sở Y tế, Sở GD-ĐT và Hội Văn học nghệ thuật cũng rơi vào cảnh vắng lặng.

Không để tài sản công "ngủ quên"

Theo Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh, UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan "xử lý tài sản dôi dư đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí"; đồng thời "không được bán trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp" theo luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Thứ tự ưu tiên cũng được quy định rõ: Phục vụ cơ quan nhà nước có nhu cầu; chuyển đổi công năng thành cơ sở y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa - thể thao phục vụ cộng đồng; chỉ khi không còn nhu cầu công, mới xem xét khai thác kinh tế. Trong thời gian chờ xử lý, các đơn vị quản lý phải bố trí lực lượng trực 24/7, bảo vệ tài sản và ngăn xuống cấp.

- Ảnh 3.

Trụ sở của Sở GTVT cũ đang nằm trong diện dôi dư

ẢNH: TRẦN HIẾU

Theo báo cáo của Sở Tài chính Gia Lai (tháng 9.2025), toàn tỉnh hiện có 5.753 cơ sở nhà, đất công; trong đó 892 cơ sở dôi dư, chiếm gần 16%. Sở Tài chính đã trình 4 nhóm phương án xử lý: 62 cơ sở được giao trực tiếp cho UBND cấp xã hoặc cơ quan, đơn vị khác, chủ yếu để làm trụ sở, nhà văn hóa, công viên, thiết chế thể thao; 168 cơ sở được điều chuyển giữa các đơn vị có nhu cầu sử dụng; 47 cơ sở "đất vàng" giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai quản lý, có thể cho thuê tạm thời hoặc khai thác kinh tế theo quy định; 615 cơ sở còn lại bàn giao về UBND cấp xã quản lý, xem xét giao đất hoặc cho thuê đất phù hợp với quy hoạch địa phương.

Điểm nhấn quan trọng là quan điểm nhất quán của tỉnh Gia Lai: "Không bán trụ sở, không thương mại hóa tài sản công". Các cơ quan cấp tỉnh phải hoàn tất việc sắp xếp, gộp cơ sở 2, 3 về trụ sở tập trung trong năm 2025, theo Công điện số 06 của Bộ Tài chính.

Từ "đất vàng" bỏ hoang đến động lực phát triển

Việc xử lý 892 cơ sở dôi dư không chỉ câu chuyện tránh lãng phí, mà còn là vấn đề về hiệu quả kinh tế, công bằng xã hội và trách nhiệm với tài sản công. Một cán bộ Sở Tài chính Gia Lai chia sẻ: "Áp lực lớn nhất là phải xử lý nhanh nhưng đúng quy định; tránh để tài sản xuống cấp, đồng thời bảo đảm ưu tiên phục vụ dân sinh".

- Ảnh 4.

Trụ sở của Sở GD-ĐT Gia Lai cũ chưa được sử dụng

ẢNH: TRẦN HIẾU

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai, đơn vị tiếp nhận 47 khu "đất vàng", đang lập dự toán chi phí bảo vệ, quản lý trong thời gian chờ xử lý. Tuy tốn kém trước mắt, nhưng nếu được khai thác đúng hướng, đây sẽ là nguồn lực quý giúp tỉnh phát triển hạ tầng, mở rộng không gian công cộng và tạo nguồn thu tái đầu tư.

Ngoài ra, nhiều trụ sở cũ ở trung tâm TP.Pleiku (cũ) có vị trí đắc địa, diện tích rộng, rất phù hợp để xây dựng công viên, trung tâm văn hóa hoặc khu dịch vụ thương mại. Nếu tỉnh kêu gọi đầu tư và có ý tưởng khai thác hiệu quả, thì những khu "đất vàng" này sẽ trở thành động lực mới cho phát triển KT-XH, đặc biệt ở khu vực phía tây Gia Lai. Tuy nhiên, Gia Lai cần quyết sách rõ ràng, tiến độ nhanh và tầm nhìn dài hạn, vừa bảo toàn tài sản công, vừa tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có.

Bên cạnh quỹ nhà, đất, tỉnh Gia Lai cũng tăng cường quản lý chặt chẽ các tài sản công khác. Hiện các cơ quan cấp tỉnh đang quản lý 570 ô tô, theo Sở Tài chính Gia Lai, tất cả đều đúng tiêu chuẩn, định mức, không có xe dôi dư. Ở cấp xã, trong tổng số 331 xe đang quản lý, chỉ có P.An Khê dư 2 xe đã hư hỏng, đủ điều kiện thanh lý. Ngược lại, 17 xã, phường chưa có xe công vụ sẽ được Sở Tài chính giao bổ sung trong tháng 10.2025. Đối với máy móc và thiết bị văn phòng, toàn tỉnh chỉ có 5/135 xã, phường báo cáo có dôi dư. Sở Tài chính đang rà soát để điều hòa, phân bổ lại cho các đơn vị có nhu cầu, bảo đảm tận dụng tối đa, tránh lãng phí tài sản công.

Xem thêm bình luận