TP.HCM: Dự án nào sắp 'gây sốt' tại khu đất vàng Võ Văn Kiệt?

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới địa ốc khi dự án sở hữu vị trí đắc địa, pháp lý vững chắc và tiềm năng phát triển hiếm có trong bối cảnh quỹ đất sạch tại TP.HCM ngày càng thu hẹp. Vậy, dự án nằm tại khu "đất vàng" này có gì đặc biệt?

Dự án mới nổi bật trên đại lộ Võ Văn Kiệt - Tâm điểm kết nối đô thị

Tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt - trục giao thông huyết mạch dài khoảng 13 km, rộng 60 m với từ 6 đến 10 làn xe - khu phức hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp mới đang nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường.

Đây là tuyến đường đóng vai trò then chốt trong mạng lưới giao thông Đông - Tây của TP.HCM, kết nối trực tiếp từ cầu Calmette đến nút giao quốc lộ 1A. Nhờ vậy, việc di chuyển giữa trung tâm thành phố và các khu vực trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, sự xuất hiện của hàng loạt công trình hạ tầng hiện đại như hầm Thủ Thiêm, cầu Nguyễn Tri Phương,... đã và đang nâng tầm giá trị khu vực, giúp nơi đây trở thành điểm sáng mới trên bản đồ phát triển đô thị.

Theo thông tin từ chủ đầu tư KITA Group, dự án này được định hướng phát triển thành một khu phức hợp thương mại - dịch vụ - căn hộ hiện đại với quy mô dân số dự kiến khoảng gần 1.000 người, mật độ xây dựng 40%. Từ dự án, những cư dân tương lai có thể tiếp cận dễ dàng với hệ tiện ích ngoại khu như AEON Mall Bình Tân, BigC An Lạc, hệ thống trường học, bệnh viện quốc tế..., đồng thời thuận lợi di chuyển về khu vực trung tâm thành phố.

Khu phức hợp thương mại - dịch vụ - căn hộ hiện đại sắp được hình thành trên đại lộ Võ Văn Kiệt

Đặc biệt, yếu tố được thị trường quan tâm chính là pháp lý minh bạch. Khu đất hiện đã được chủ đầu tư hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 30.6.2025.

Giới chuyên gia nhận định, trong bối cảnh người mua ngày càng ưu tiên các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, đây được xem là lợi thế lớn, đảm bảo an toàn dòng vốn và hạn chế rủi ro pháp lý. Chưa kể, quỹ đất sạch tại TP. HCM ngày càng khan hiếm, đặc biệt ở các khu vực đã đô thị hóa với hạ tầng đồng bộ.

KITA Group - Chủ đầu tư uy tín - mở rộng dấu ấn bất động sản trên cả ba miền

Với hơn một thập kỷ hoạt động trên thị trường bất động sản, KITA Group đã khẳng định năng lực qua nhiều dự án quy mô lớn từ Bắc vào Nam. Đơn vị này cũng được biết đến với định hướng phát triển bền vững, pháp lý minh bạch cùng năng lực tài chính vững vàng.

Tại TP.HCM, KITA Group khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản cao cấp khi là chủ đầu tư của dự án căn hộ Kiều by KITA, tọa lạc ngay mặt tiền đường Trần Hưng Đạo - khu vực trung tâm hiếm hoi còn sót lại của lõi đô thị Sài Gòn. Dự án bao gồm 82 căn hộ giới hạn, được thiết kế theo phong cách tối giản Á Đông, mang đậm tính nghệ thuật và sự tinh tế trong từng chi tiết. Với tiến độ xây dựng đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao, Kiều by KITA đáp ứng nhu cầu an cư cao cấp của các gia đình đa thế hệ - một xu hướng ngày càng phổ biến tại đô thị hiện đại.

Tại Hà Nội, KITA Group tiếp tục tạo dấu ấn với vai trò đơn vị phát triển dự án biệt thự cao cấp GIA by KITA, tọa lạc trong lõi khu đô thị Ciputra - một trong những khu đô thị quy mô và đẳng cấp nhất Thủ đô. Dự án sở hữu hệ tiện ích nội khu hoàn chỉnh, không gian sống biệt lập và khả năng kết nối linh hoạt với hệ thống hạ tầng hiện đại, đáp ứng trọn vẹn chuẩn mực sống ngày càng khắt khe của giới tinh hoa thủ đô.

Ở miền Tây, KITA Group tiên phong định hình mô hình đô thị sân bay với dự án KITA Airport City tại Cần Thơ. Đây là tổ hợp quy mô lớn tích hợp đa chức năng, bao gồm nhà ở, thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng và logistics. Dự án được kỳ vọng trở thành "cực tăng trưởng" mới, góp phần thúc đẩy chiến lược liên kết vùng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Tới đây, việc triển khai dự án trên khu "đất vàng" mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt không chỉ tiếp tục khẳng định chiến lược mở rộng thị trường phía Nam của KITA Group, mà còn mang đến cơ hội hiếm hoi cho khách hàng sở hữu bất động sản tại một trong những vị trí đắc địa bậc nhất TP.HCM. Với lợi thế tọa lạc trên trục giao thông huyết mạch cùng tiềm năng khai thác lâu dài, giá trị gia tăng của dự án gần như được đảm bảo theo thời gian - đặc biệt trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng hạn hẹp.