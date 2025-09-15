'Chết yểu' trên 'đất vàng'

Lãng phí "đất vàng"

Năm 2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận đầu tư dự án và sau đó quyết định cho Công ty CP xe khách Thanh Hóa thuê hơn 6.300 m2 đất, thời hạn thuê 50 năm, để xây dựng dự án Trung tâm dịch vụ tổng hợp Đông Hương (tại P.Hạc Thành, Thanh Hóa).

Vị trí đất dự án được xem như "đất vàng" ở trung tâm đô thị tỉnh Thanh Hóa, mặt tiền giáp với đại lộ Lê Lợi - tuyến đường trung tâm, có giá trị đất thuộc diện đắt đỏ nhất tỉnh Thanh Hóa.

Trung tâm dịch vụ tổng hợp Đông Hương dở dang trên "đất vàng" nhiều năm qua chưa biết khi nào mới hoàn thành ẢNH: NGÔ NHUNG

Theo thiết kế ban đầu, dự án gồm tòa nhà trung tâm thương mại tổng hợp kết hợp khách sạn cao 15 tầng; nhà dịch vụ kết hợp để xe cao 5 tầng; cửa hàng xăng dầu loại IV, và một số công trình hạ tầng phụ trợ khác, với tổng vốn đầu tư (toàn dự án) là khoảng 160 tỉ đồng.

Sau đó, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 500 tỉ đồng, tòa nhà trung tâm thương mại điều chỉnh từ cao 15 tầng lên 21 tầng. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2019 dự án phải hoàn thành đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, cho đến nay, dự án mới chỉ có hạng mục cửa hàng xăng dầu hoàn thành và đi vào hoạt động. Tòa nhà thương mại kết hợp khách sạn cao 21 tầng mới hoàn thiện phần thô được 13 tầng thì dừng thi công, dở dang từ cuối năm 2022 đến nay chưa biết khi nào mới hoàn thành.

Theo quan sát của phóng viên, toàn cảnh dự án ở tình trạng dở dang, nhếch nhác. Phía mặt tiền dự án (đại lộ Lê Lợi) hiện là dãy ki ốt lợp tôn tạm bợ, cho nhiều người dân thuê mở quán bia, quán ăn. Bên trong dự án nhiều chỗ cỏ dại mọc um tùm, rác thải xây dựng vương vãi...

"Đại lộ Lê Lợi là tuyến đường trung tâm của đô thị Thanh Hóa, dọc trục đường này không chỉ là hoạt động sản xuất, kinh doanh mang lại lợi ích cho Nhà nước, mà còn mang tính thẩm mỹ, cảnh quan đô thị.

Dự án lớn lại nằm ở vị trí đắc địa như trung tâm dịch vụ tổng hợp Đông Hương dở dang như thế không chỉ lãng phí đất đai mà còn rất mất mỹ quan đô thị", một người dân P.Hạc Thành cho hay khi nhiều năm chứng kiến cảnh dự án dở dang, nhếch nhác giữa lòng đô thị.

Chậm tiến độ vì "đói vốn"

Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân dự án chậm tiến độ do chủ đầu tư "đói vốn" và chưa biết khi nào mới có tiền để tiếp tục đầu tư, hoàn thành.

Do nhiều năm dở dang, dự án hiện rất nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị ẢNH: NGÔ NHUNG

Ông Lê Hoàng Linh, Giám đốc Công ty CP xe khách Thanh Hóa, thừa nhận do khó khăn về tài chính nên doanh nghiệp phải tạm dừng xây dựng dự án.

"Những năm qua, doanh nghiệp chúng tôi khó khăn về tài chính nên đang phải tạm dừng xây dựng. Mới đây, dự án cũng đã được UBND tỉnh Thanh Hóa cho gia hạn lần 2, kéo dài thời gian hoàn thành đến năm 2027. Chúng tôi đang cố gắng để thu xếp vốn, nhưng cũng rất khó khăn. Đến hiện tại, chúng tôi đã đầu tư hơn 300 tỉ đồng trong tổng hơn 500 tỉ đồng vốn đầu tư dự án", ông Linh cho hay.

Cũng theo ông Linh, doanh nghiệp này đang khó khăn đến mức phải cho thuê phần mặt tiền dự án (giáp đại lộ Lê Lợi) để có được một phần tiền nhằm đảm bảo nguồn nộp thuế thuê đất mỗi năm.