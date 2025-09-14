Khởi tố nữ giám đốc quản lý chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa

Ngày 14.9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Thanh Thuỷ (55 tuổi, ngụ P.Hạc Thành, Thanh Hóa), là Giám đốc Công ty CP đầu tư và xây dựng Bình Minh và là người đại diện pháp luật của công ty này.

Bị can Lê Thị Thanh Thuỷ (áo xanh) ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Bị can Thủy bị khởi tố để điều tra về hành vi trốn thuế, quy định tại điều 200, Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, trong quá trình quản lý, vận hành chợ đầu mối Đông Hương (chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa), bà Lê Thị Thanh Thủy đã chỉ đạo nhân viên lập bảng kê dự toán và thu nhiều khoản phí như: phí địa điểm kinh doanh, phí xe ra vào chợ, thu tiền điện nước, vệ sinh môi trường, lưu quầy…

Tuy nhiên, khi kê khai với cơ quan thuế, bà Thuỷ đã chỉ đạo nhân viên kê khai thấp hơn số tiền thu thực tế để trốn thuế. Cơ quan công an xác định số tiền mà các cá nhân liên quan ở Công ty CP đầu tư và xây dựng Bình Minh đã trốn thuế, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước là hơn 11 tỉ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.