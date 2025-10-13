Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
PC Gia Lai sau sáp nhập: Vận hành ổn định, vượt chỉ tiêu 9 tháng đầu năm

Nguồn: PC Gia Lai
Nguồn: PC Gia Lai
13/10/2025 10:03 GMT+7

Sau hơn 3 tháng hoạt động theo mô hình mới, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả; tập thể cán bộ, công nhân viên nhanh chóng thích nghi, giữ vững tinh thần đoàn kết và trách nhiệm.

Từ ngày 1.7, Công ty Điện lực Gia Lai và Công ty Điện lực Bình Định sáp nhập, mang tên mới là PC Gia Lai. Đến hết tháng 9, sản lượng điện thương phẩm của PC Gia Lai đạt 3.467,91 triệu kWh, tăng 1,37% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng lĩnh vực công nghiệp - xây dựng đạt 1.284,8 triệu kWh, tăng gần 6%.

PC Gia Lai sau sáp nhập: Vận hành ổn định, vượt chỉ tiêu 9 tháng đầu năm- Ảnh 1.

Ông Thái Minh Châu, Giám đốc PC Gia Lai, làm việc với các đội quản lý điện sau sáp nhập

Các lĩnh vực nông - lâm - thủy sản, thương mại - dịch vụ tiếp tục tăng trưởng ổn định. Chất lượng cung cấp điện được cải thiện rõ rệt với chỉ số Saidi giảm 15,48%, hoàn thành 57% kế hoạch năm. Gần 29.000 yêu cầu cấp điện mới được giải quyết trong 2,3 ngày, 100% dịch vụ đạt đúng hạn.

Trong đầu tư xây dựng, PC Gia Lai đã nghiệm thu 67/87 công trình, chủ yếu nâng cấp, cải tạo lưới điện trung - hạ áp, trạm biến áp, bảo đảm cấp điện ổn định cho vùng sâu, vùng xa. Công tác an sinh xã hội được chú trọng với nhiều hoạt động như xây 10 nhà tình nghĩa, hỗ trợ hộ nghèo, thắp sáng đường quê, tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng.

Thời gian tới, tập thể PC Gia Lai tiếp tục nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, góp phần vào mục tiêu phát triển chung của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

PC Gia Lai Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai)
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
