Vườn quốc gia Kon Ka Kinh: ‘Viên ngọc xanh’ giữa đại ngàn Tây nguyên

Kho báu giữa đại ngàn

Giữa mênh mông núi rừng Tây nguyên, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh trải dài thành tấm thảm xanh ngút ngàn, là món quà vô giá mà thiên nhiên hào phóng ban tặng cho Gia Lai. Với gần 42.000 ha rừng nguyên sinh, độ che phủ gần 94%, nơi đây là "mái nhà" của hơn 1.700 loài thực vật và gần 900 loài động vật.

Nhiều loài trong số đó cực kỳ quý hiếm như vượn đen má vàng, voọc chà vá chân xám, thông 5 lá cổ thụ, lan kim tuyến, gỗ giáng hương, pơ mu…

Đàn hươu ở khu bán chăn thả của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh đang phát triển khỏe mạnh ẢNH: TRẦN HIẾU

Vườn quốc gia Kon Ka Kinh cũng là nơi khởi nguồn của các con sông lớn như Ba, Đăk Pne, Ayun, đóng vai trò điều hòa khí hậu, bảo vệ nguồn nước và cân bằng sinh thái cho cả khu vực. Vùng đệm hơn 15.000 ha của vườn trải qua 18 thôn/làng thuộc 5 xã, là nơi sinh sống của đồng bào Ba Na với không gian văn hóa cồng chiêng, nhà rông, thổ cẩm và những lễ hội đậm chất núi rừng.

Từ đỉnh núi quanh năm mây phủ đến những thác nước ẩn mình trong rừng sâu, từ cây cổ thụ trăm tuổi đến tiếng voọc vang vọng giữa tán lá… mỗi bước chân vào Kon Ka Kinh là một hành trình khám phá và kết nối thiêng liêng giữa con người với thiên nhiên.

Một góc rừng ở Vườn quốc gia Kon Ka Kinh khoác lên mình vẻ đẹp đầy mê hoặc, cuốn hút ẢNH: TRẦN HIẾU

Theo ông Ngô Văn Thắng, Giám đốc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, đơn vị đang triển khai đề án phát triển du lịch sinh thái đến năm 2030, tầm nhìn 2045, với định hướng xanh, bền vững, trách nhiệm. Trong đó, bảo tồn rừng là trung tâm; du khách, cộng đồng và doanh nghiệp cùng tham gia; lợi ích được san sẻ hài hòa.

"Kon Ka Kinh không chỉ là điểm đến để ngắm mà là nơi để cảm, để học, để sẻ chia. Du khách có thể cùng kiểm lâm băng rừng, lặng nghe tiếng voọc, hay sống như người bản địa trong ngôi nhà sàn giữa rừng già", ông Thắng chia sẻ.

Ông Ngô Văn Thắng nhấn mạnh, ở Kon Ka Kinh, du lịch không lấy mất thiên nhiên mà trở thành chiếc cầu nối tình yêu rừng, góp phần gìn giữ cánh rừng quý cho mai sau.

Một cây đa có hình thù kỳ dị ở trong Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ẢNH: TRẦN HIẾU

Hướng đi bền vững cho "viên ngọc xanh"

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đánh giá cao giá trị đặc biệt của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường trang thiết bị, áp dụng công nghệ hiện đại để bảo vệ rừng hiệu quả; cải thiện chế độ cho lực lượng giữ rừng.

"Đây là của hiếm mà thiên nhiên ban tặng không chỉ cho Gia Lai, cho Việt Nam mà còn cho thế giới. Chúng tôi sẽ rà soát quy hoạch, nâng cao cơ sở vật chất và hạ tầng; mời các nhà khoa học nghiên cứu; đưa học sinh đến trải nghiệm để yêu thiên nhiên hơn; mời gọi doanh nghiệp đầu tư, quảng bá để du khách trong và ngoài nước biết đến một Kon Ka Kinh hùng vĩ, phong phú về hệ động - thực vật, là lá phổi xanh của cao nguyên Gia Lai", ông Tuấn nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (đội mũ cối) cùng đoàn công tác tham quan Vườn quốc gia Kon Ka Kinh sáng 9.8 ẢNH: TRẦN HIẾU

Theo ông Tuấn, phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn là định hướng lớn của tỉnh. Mục tiêu là để người dân vùng đệm được hưởng lợi từ rừng một cách bền vững, từ đó chung tay bảo vệ "viên ngọc xanh" Kon Ka Kinh cho các thế hệ mai sau.