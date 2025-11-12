Hà Tĩnh: Khởi tố nam sinh lớp 11 đánh học sinh lớp 9 tử vong

Ngày 12.11, thông tin từ Viện KSND khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến vụ án nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phương (18 tuổi, ngụ thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Lê Văn Phương bị khởi tố ẢNH: TÂN KỲ

Phương chính là người đánh Nguyễn Khâm M. (học sinh lớp 9 Trường THCS Minh Lạc, xã Cẩm Lạc) trọng thương. Nạn nhân M. đã tử vong sau thời gian điều trị tại bệnh viện.

Theo kết quả điều tra, Phương là học sinh lớp 11 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên. Khoảng 11 giờ 25 ngày 24.9, tại bờ kè thuộc thôn Yên Lạc (xã Cẩm Lạc), Phương xảy ra mâu thuẫn với với M.

Trong quá trình hai bên xảy ra xô xát, Phương đã dùng gậy gỗ đánh M. gây thương tích nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Tuy nhiên, đến ngày 30.10, M. đã không qua khỏi.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định nguyên nhân khiến M. tử vong là do chấn thương sọ não.

Ngày 11.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc trên và khởi tố bị can đối với Lê Văn Phương.