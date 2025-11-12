Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Hà Tĩnh: Khởi tố nam sinh lớp 11 đánh học sinh lớp 9 tử vong

Phạm Đức
Phạm Đức
12/11/2025 21:38 GMT+7

Do mâu thuẫn cá nhân, nam sinh lớp 11 đã dùng gậy gỗ đánh một học lớp 9 khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau thời gian điều trị tại bệnh viện.

Ngày 12.11, thông tin từ Viện KSND khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến vụ án nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phương (18 tuổi, ngụ thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Hà Tĩnh: Khởi tố nam sinh lớp 11 đánh học sinh lớp 9 tử vong - Ảnh 1.

Lê Văn Phương bị khởi tố

ẢNH: TÂN KỲ

Phương chính là người đánh Nguyễn Khâm M. (học sinh lớp 9 Trường THCS Minh Lạc, xã Cẩm Lạc) trọng thương. Nạn nhân M. đã tử vong sau thời gian điều trị tại bệnh viện.

Theo kết quả điều tra, Phương là học sinh lớp 11 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên. Khoảng 11 giờ 25 ngày 24.9, tại bờ kè thuộc thôn Yên Lạc (xã Cẩm Lạc), Phương xảy ra mâu thuẫn với với M.

Trong quá trình hai bên xảy ra xô xát, Phương đã dùng gậy gỗ đánh M. gây thương tích nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Tuy nhiên, đến ngày 30.10, M. đã không qua khỏi.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định nguyên nhân khiến M. tử vong là do chấn thương sọ não.

Ngày 11.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc trên và khởi tố bị can đối với Lê Văn Phương.

Tin liên quan

Hà Tĩnh: Nam sinh lớp 9 bị bạn đánh, tử vong sau nhiều ngày nhập viện

Hà Tĩnh: Nam sinh lớp 9 bị bạn đánh, tử vong sau nhiều ngày nhập viện

Trên đường đi học về, một nam sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh bị bạn khác trường đánh, tử vong sau nhiều ngày nhập viện điều trị.

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Hà Tĩnh Công an tỉnh Hà Tĩnh Nạn Nhân khởi tố
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận