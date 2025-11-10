Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nữ sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh bị bạn đánh phải nhập viện

Phạm Đức
Phạm Đức
10/11/2025 19:59 GMT+7

Trong giờ ra chơi, một nữ sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh bị bạn cùng lớp dùng thước gỗ đánh vào đầu, phải nhập viện điều trị.

Ngày 10.11, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Phan Trọng Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Hương Giang (xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết nhà trường đang phối hợp với Công an xã Hương Phố làm rõ sự việc một nữ sinh lớp 7 của trường bị bạn đánh, phải nhập viện điều trị.

Nữ sinh lớp 7 bị bạn đánh phải nhập viện - Ảnh 1.

Trường THCS Hương Giang

ẢNH: TÂN KỲ

Trước đó, sáng 7.11, trong giờ ra chơi, em L.K.L (học sinh lớp 7C) đang ở ngoài sân trường thì bị bạn nam học cùng lớp là C.H.B.L dùng thước gỗ dài khoảng 40 cm đánh vào đầu.

Khi về nhà, nữ sinh L. có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn nên kể lại sự việc bị bạn đánh cho người thân. Mẹ em L. sau đó đưa con gái đến Trung tâm Y tế Hương Khê để điều trị.

"Em L. sau đó được gia đình xin chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và hiện vẫn điều trị tại đây. Qua hỏi thăm, mẹ em L. cho biết con gái kể lại bị bạn đánh vào đầu và người gây bầm tím, sưng tấy. Bình thường sức khỏe em L. yếu, bị bạn đánh khiến tâm lý ảnh hưởng nên gia đình rất lo lắng", ông Hùng thông tin.

Theo ông Hùng, sau sự việc xảy ra, nhà trường phối hợp với Công an xã Hương Phố đã mời phụ huynh gia đình nữ sinh bị đánh và nam sinh lên làm việc. Do em L. vẫn đang được các bác sĩ theo dõi, chưa có kết luận về bệnh tình nên nhà trường vẫn chưa đưa ra hình thức xử lý kỷ luật đối với nam sinh đánh bạn.

Khám phá thêm chủ đề

